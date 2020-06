Stati Generali Governo Conte/ Diretta e programma: Premier incontra Ue, Bce e Fmi

Pubblicità

Si aprono oggi ufficialmente nella cornice di Villa Pamphili a Roma gli Stati Generali dell'economia, convocati dal Premier Giuseppe Conte per sentire varie voci eminenti sul tema unico "Progettiamo il rilancio": dal Recovery Plan ai prossimi decreti, dal piano per uscire dalla crisi economica fino agli step validi per poter "spendere" i fondi europei per una "rivoluzione di sistema" attesa dall'Italia ormai da anni. Dopo le polemiche per un appuntamento deciso fortemente dal Governo (e inizialmente non "sposato" né dal Pd né dal M5s) e dopo il rifiuto del Centrodestra di partecipare alla kermesse al via oggi sabato 13 giugno, sono gli ospiti internazionali a cominciare il giro di danze del Presidente del Consiglio con il Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri: i vertici di Bce, Commissione Ue, Ocse e Fmi, tra presenze fisiche e videoconferenze hanno confermato l'invito del Governo Conte per dare un contributo ragionato al piano di rilancio dell'Italia dopo l'emergenza Covid-19.

Da lunedì sarà poi il momento delle parti sociali e produttive del Paese, anticipate dalla task force di Vittorio Colao che presenterà ufficialmente il suo “piano per il rilancio” compiuto nelle scorse settimane. Non pochi i dubbi su questa “doppia” modalità di comporre un “Recovery Plan”, come riferito dal giudice emerito Consulta Sabino Cassese: «che senso hanno gli Stati Generali se c’è già il piano di Colao?». In attesa di capire come si evolveranno i prossimi giorni e quali proposte verranno partorite dal Governo in vista dei prossimi decreti, sarà possibile seguire la prima giornata con la consueta diretta testuale sul Sussidiario.net oltre alle dirette tv dei principali network nazionali.

PERCHÈ GLI STATI GENERALI?

«Dobbiamo programmare un rilancio del Paese con riforme di ampio respiro da cui nascera’ poi il contenuto del Recovery plan nazionale: progetti d’investimento che chiederemo all’Europa di finanziare con il Recovery Fund», lo ha spiegato ieri il Premier Conte nel presentare gli Stati Generali dell’economia in partenza oggi a Villa Pamphili. Un’occasione unica, rilancia il Capo del Governo per anticipare piani e progetti in vista del Recovery di settembre: «non possiamo ridurci all’ultimo per non perdere i fondi europei: se non ci mettiamo subito all’opera rischiamo di compilare un po’ di documenti all’ultimo senza una reale prospettiva di tradursi in investimenti finanziati con fondi europei. vogliamo condividere con le parti sociali e le forze migliori del Paese. Abbiamo una grande responsabilità che non sarà offerta ad altri governi».

Nel giro di interviste rilasciate nelle scorse ore dal Premier Conte, si specifica il perché di una scelta del genere da molti vista come una “passerella” che fa perdere tempo prezioso per gli interventi urgenti da lanciare in questi giorni: «Stati Generali per arrivare a uno sforzo collettivo di condivisione che servirà anche ai governi successivi. Un piano che avrà una forza incredibile, che sarà più ampio di quello che presenteremo alla Ue e che certamente farà suoi tanti spunti contenuti nelle proposte della task force di Colao, che ha fatto un grandissimo lavoro». In merito alla non partecipazione del Centrodestra – motivata da Salvini-Meloni-Tajani per non voler esserci alla «passerella delle star, se vogliono confrontarci con noi il Parlamento è il luogo più ideale» – Conte conclude «occasione perduta, però all’esito del confronto con le parti sociali, tornerò a proporre un incontro confidando che abbiano maturato una posizione diversa».

IL PROGRAMMA DI GIORNATA

Ma veniamo agli ospiti che oggi si alterneranno nella lunga giornata di Stati Generali nella sede di rappresentanza del Governo italiano: si apre con i “big” europei David Sassoli (Presidente del Parlamento Europeo) e Paolo Gentiloni, Commissario agli Affari Economici Ue, mentre in videoconferenza alle ore 12 è previsto l’intervento della Presidente Bce Christine Lagarde. Nella medesima modalità incontrerà il Premier Conte anche la n.1 della Commissione Ue Ursula Von der Leyen, la direttrice del Fondo monetario nternazionale (Fmi) Kristalina Gheorghieva e anche il segretario dell’Ocse Gurria. Voci di stampa danno per certa anche la presenza di Mario Draghi, ex Presidente della Banca Centrale Europea ma al momento il programma non è ancora stato ufficializzato: nel pomeriggio di oggi Stati Generali dedicati a un dibattito con gli economisti francesi Esther Duflo (premio Nobel 2019) e Olivier Jean Blanchard, moderato da Raffaella Sadun, professoressa di Business Administration in the Strategy Unit all’università di Harvard. Lunedì sarà invece il momento di Colao e dei responsabili esperti della sua task force: seguiranno i sindacati, Confindustria, Confartigianato e l’intera filiera delle imprese.



