Stati generali M5s/ Di Battista vs Di Maio, ma è ira Casaleggio: “Già tutto deciso”

Oggi e domani gli Stati generali M5s, l’appuntamento atteso da tempo per tentare di rilanciare un Movimento sempre più in crisi. Ma le premesse non sono delle migliori, considerando il clima rovente tra esponenti di spicco. In questo weekend prenderanno la parola i 30 delegati scelti dagli attivisti, tra questi troviamo Alessandro Di Battista, Luigi Di Maio e Roberto Fico. Il reggente Vito Crimi ha reso noto che non verranno comunicati i voti presi dai quasi 1.000 candidati al “congresso”, scatenando la furia di Di Battista: secondo quanto riportato da Repubblica, la sua “ala” sta tempestando di telefonate l’attuale leader pentastellato. I numeri saranno molto importanti infatti: da una parte troviamo Di Battista e dall’altra quasi tutto il gruppo dirigente del Movimento 5 Stelle, a partire da Luigi Di Maio.

STATI GENERALI M5S, NODO LEADERSHIP E ALLEANZE

Sono due i dossier destinati ad accendere il dibattito agli Stati generali M5s: leadership e alleanze, seconda dimenticare la “grana” del vincolo di mandato. Per quanto riguarda quest’ultimo tema, Repubblica spiega che ci sono tra le opzioni degli aggiustamenti, a partire da un terzo mandato per «meriti speciali previa votazione favorevole su Rousseau». Ci sono ovviamente delle sensibilità diverse all’interno del Movimento 5 Stelle per quanto riguarda leadership e alleanze, in particolare in questo periodo delicato per il governo portato avanti con il Partito Democratico. A proposito del possibile organo collegiale, Stefano Buffagni, viceministro al Mise, ha evidenziato a Repubblica: «Può avere senso in questa fase, ma non voglio che si tratti solo di show comunicativi o rendite di posizione. Qualunque scelta si faccia deve garantire l’assunzione di responsabilità e di decisioni. Come dovrebbe essere votato? Sicuramente su Rousseau. Per me sarebbe meglio con proposte di squadre alternative».

STATI GENERALI M5S, CAOS CASALEGGIO

In attesa di capire se Beppe Grillo ci sarà o meno, Davide Casaleggio ha già annunciato la sua assenza agli Stati generali M5s. E il numero uno della Casaleggio Associati non ci è andato leggero, sottolineando in un post pubblicato sui social network: «Alcuni giornali si interrogano sulla mia eventuale presenza agli Stati Generali del Movimento 5 Stelle. Ho ricevuto ieri l’invito a partecipare nella discussione di domenica. Ho deciso di declinare perché ritengo che se ci sono delle regole di ingaggio, queste debbano essere rispettate». Casaleggio ha poi rimarcato: «Leggendo il documento di guida della discussione del primo giorno, registro che molte decisioni sono già state date per acquisite e si chiedono solo i dettagli. Su altre, come la questione sul vincolo dei due mandati l’indicazione dai territori è stata chiara, ossia che rimanga intoccabile, ma al primo punto del documento guida si indica esplicitamente di dibattere su eventuali deroghe da adottare».



