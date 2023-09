Stati Uniti pagano gli stipendi di migliaia di soccorritori ucraini/ C’è pacchetto da 325 milioni di dollari

I contribuenti statunitensi pagheranno gli stipendi di migliaia di ucraini. Secondo Newsweek, gli Stati Uniti hanno erogato quattro cicli di finanziamenti – per un totale di 113 miliardi di dollari – a favore dell’Ucraina dopo l’invasione russa. Il presidente Joe Biden ha annunciato che presto sarà disponibile un nuovo pacchetto di aiuti da 325 milioni di dollari per l’Ucraina. La comunicazione è arrivata durante la visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky negli Usa la scorsa settimana. Il capo della Casa Bianca ha promesso di aiutare il Paese “per tutto il tempo necessario” per cacciare la Russia.

Gli ulteriori 24 miliardi di dollari in aiuti umanitari e di sicurezza che Biden sta cercando di inviare all’Ucraina sono in bilico. C’è infatti una crescente divisione tra i repubblicani sull’invio di ulteriori aiuti all’Ucraina, con alcuni repubblicani della Camera che vogliono tagliare completamente il sostegno finanziario al Paese. La chiusura del governo federale arriverà il 1 ottobre se il Congresso non approverà un piano di finanziamento che Biden firmerà come legge. Se ciò accadesse, le agenzie federali dovrebbero interrompere tutto il lavoro non essenziale e molti dipendenti federali verrebbero licenziati. Dunque, i dipendenti federali statunitensi non riceverebbero lo stipendio mentre il denaro dei contribuenti statunitensi servirebbe a pagare gli stipendi degli ucraini.

Perché gli Stati Uniti aiutano l’Ucraina

Secondo un recente rapporto di 60 Minutes, gli aiuti statunitensi vengono utilizzati per pagare gli stipendi di tutti i primi soccorritori ucraini. Inoltre gli Stati Uniti stanno acquistando sementi e fertilizzanti per gli agricoltori ucraini. Samantha Power, amministratrice dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID), ha dichiarato a luglio che circa 1,2 miliardi di dollari di finanziamenti per l’Ucraina sarebbero stati utilizzati per pagare gli stipendi di oltre 57.000 operatori di primo soccorso nel paese. Le attività delle forze armate statunitensi legate all’Ucraina continuerebbero anche in caso di chiusura del governo, come ha detto giovedì a Politico il portavoce del Pentagono Chris Sherwood.

Il tenente generale in pensione Ben Hodges, ex comandante dell’esercito americano in Europa, ha spiegato che fermare l’invasione russa dell’Ucraina avvantaggia direttamente gli americani. “Questa guerra riguarda molto più della semplice Ucraina”, ha spiegato a 60 Minutes, continuando: “Se ci pensate, la Russia è stata per decenni, e continua ad essere, una minaccia esistenziale per l’Europa e gli Stati Uniti. Voglio dire, basta ascoltare quello che dicono i loro leader. Guardate le migliaia di armi nucleari. Chiaramente continueranno ad andare avanti, se non vengono fermati”.











