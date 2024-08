Station 19: anticipazioni puntata 30 agosto 2024

Oggi, venerdì 30 agosto 2024, in seconda serata, canale 5 trasmette un nuovo episodio di Station 19, secondo spin-off di Grey’s Anatomy, si concentra sulla vita degli uomini e delle donne della Caserma 19 di Seattle con la trama che racconta non solo le vicende professionali, ma anche quelle personali dei singoli protagonisti. Della serie sono state realizzate sette stagioni e, attualmente, canale 5 sta trasmettendo le puntate della sesta stagione.

Segreti di famiglia quando torna in onda in prima serata Canale 5? Anticipazioni bomba/ Palinsesto stravolto

Oggi, in particolare, al termine della grande puntata della prima stagione di Endless Love, viene trasmesso il sedicesimo episodio della sesta stagione dal titolo “Panni sporchi” in cui la squadra viene chiamata ad intervenire per aiutare tutte le persone coinvolte in un incidente in autostrada. Nel frattempo, Andy aiuta Natasha ad affrontare le conseguenze di una recente decisione mentre Ben non può più nascondersi e deve affrontare le conseguenze della sua.

Anticipazioni Segreti di famiglia, puntata 4 settembre 2024 salta: sospesa o torna in onda?/ Ultime novità

Station 19: anticipazioni puntata 6 settembre 2024

Station 19 tornerà in onda anche venerdì 6 settembre 2024, sempre in seconda serata su canale 5, con il 17esimo e penultimo episodio della sesta stagione dal titolo “Tutte le cose che ho fatto” che apre la strada al gran finale della stagione.

Nell’episodio in onda la prossima settimana, gli occhi di tutta la squadra, come quelli dell’intera città di Seattle, sono concentrati sull’imminente elezione del sindaco mentre all’interno della squadra parte una lotta interna tra Theo, Andy e Sullivan per l’elezione di capitano. Vic, invece, inaspettatamente, riesce ad instaurare un particolare rapporto.

Anticipazioni Endless Love, puntata 30 agosto 2024: finale di stagione in prima serata/ Emir in fin di vita

Come vedere in diretta streaming Station 19

La sesta stagione di Station 19 viene trasmessa, ogni venerdì, in seconda serata, su canale 5. L’appuntamento è per le 23.40 per la diretta televisiva sulla rete ammiraglia di Mediaset e in diretta streaming su Mediaset Infinity. Collegandosi al sito o scaricando l’apposita applicazione è possibile rivedere anche gli episodio già trasmessi sia dell’attuale stagione che di quelle precedenti.