Stato d’emergenza: Conte in Senato, domani Camera/ Diretta: proroga al 31 ottobre

Il Premier Giuseppe Conte torna in Parlamento dopo l’informativa sul Consiglio Europeo della scorsa settimana: oggi alle ore 16.30 il Presidente del Consiglio parlerà al Senato, domani alla ore 9.30 invece sarà alla Camera (per entrambi i discorsi sarà disponibile la consueta diretta video streaming sui canali YouTube di Montecitorio e P. Madama, ndr) per le «ulteriori iniziative relative all’emergenza Covid-19», ovvero proprio la proroga dello stato d’emergenza in scadenza al 31 luglio 2020. Dopo settimane di scontri e ipotesi variegate sulla possibilità di mantenere il Paese in un’ottica di “straordinarietà” politica e amministrative per via della pandemia, il Governo sembra orientato a proporre al Parlamento la proroga fino al 31 ottobre in attesa di capire se una seconda ondata effettivamente avverrà o meno. Dopo il discorso di Conte ci sarà una votazione tanto al Senato quanto ovviamente domani alla Camera e si tratta di un momento decisiva visto il grado di disunità che regna nel Governo proprio sul fronte dell’emergenza sanitaria: Italia Viva ha già fatto sapere di non dare per scontato l’ok alla proroga, di contro le opposizioni sono compatte per far terminare subito il periodo degli scorsi mesi dove a colpi di Dpcm e ordinanze il Paese è stato condotto nella difficile emergenza coronavirus. Il passaggio in Parlamento evidentemente precede l’imminente CdM dove il Governo sarà poi chiamato a prendere la definitiva decisione sulla proroga o meno dello stato d’emergenza: «il virus continua a circolare», spiegava giorni fa il Ministro della Sanità Roberto Speranza in una intervista a “24 Mattino”, «la proroga dello stato d’emergenza è una valutazione decisiva che dovrà fare il Parlamento, per noi è evidentemente la fonte della forza del Governo attraverso il rapporto di fiducia, ed è giusto – ha concluso il leader di LeU – che ci sia un ulteriore confronto e poi si assuma una decisione finale».

CONTE IN PARLAMENTO PER LA PROROGA DELLO STATO D’EMERGENZA

Nel caso si decidesse di non prorogare lo stato d’emergenza, tra due giorni il provvedimento scadrà e dunque non saranno possibili dei Dpcm che possano normare le relative emergenze sanitarie-economiche ma occorreranno dei decreti “normali” approvati dal Consiglio dei Ministri. «Noi non li facciamo uscire dall’aula se questi vogliono tenere sotto ricatto gli italiani fino al 31 ottobre. Non c’è nessuna emergenza sanitaria, chiunque voglia prorogare lo stato d’emergenza è un nemico dell’Italia e degli italiani», ha attaccato il leader della Lega Matteo Salvini, rilanciando sul tema immigrazione con i tanti rifugiati infetti arrivati nel nostro Paese nelle ultime settimane, «In tempo di virus gli ultimi focolai sono tutti arrivati grazie a questa gente. La politica di questo governo è doppiamente criminale». La leader di FdI Giorgia Meloni si schiera compatta con il resto del Centrodestra – anche Berlusconi ha intimato Conte di interrompere immediatamente lo stato d’emergenza – «nessuno in Europa ha prolungato lo stato di emergenza. Non ho capito qual è il messaggio che vogliamo dare. È il tentativo del governo di mantenere una libertà di azione che gli ha consentito di fare cose che non c’entravano nulla col Covid. Su questo sono pronta a fare le barricate». Le barricate alzate dall’opposizione e il tema tutt’altro che risolto nella maggioranza preannunciano un passaggio in Parlamento tutt’altro che “sereno” per il Governo Conte, chiamato ad una risposta cosa su un punto cruciale della propria agenda politica in vista dell’autunno più ‘caldo’ degli ultimi decenni.





