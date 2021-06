Stato d’emergenza: Draghi verso proroga a fine 2021/ Regole e scadenza: cosa cambia

Solo ieri il Ministro della Salute Roberto Speranza dava lo stato d’emergenza – in scadenza il 31 luglio prossimo – come possibilmente archiviabile, ma da Palazzo Chigi filtra non poca irritazione per la “fuga in avanti” dell’esponente LeU: secondo quanto riportato dalle fonti del Governo a Repubblica, il Premier Mario Draghi è tutt’ora restio a sospendere il regime di stato d’emergenza in vigore da gennaio 2020 (per decisione dell’allora Governo Conte) e potrebbe concedere un’ulteriore proroga addirittura fino a fine anno.

Bassetti vs Speranza "Dovrebbe dimettersi!"/ "Non ancora vaccinato? Scandaloso..."

Più che sul fronte Dpcm, archiviati dopo l’affollamento di interventi dell’ex Premier Conte, lo stato d’emergenza servirebbe a mantenere una struttura “agile” per quanto riguarda la vigilanza sulla pandemia Covid-19: Cts, commissario Figliuolo, campagna vaccini, eccetera. Diverso invece il legame con le regole anti-coronavirus: l’uso di mascherine e le misure anti-contagio potranno comunque essere ridotte/eliminate anche rimanendo nello stato d’emergenza, non sono affatto strettamente legati.

SBARCHI IN AUMENTO/ Ma Draghi ferma il partito delle Ong (per ora)

LO STATO DI EMERGENZA RESTA: COSA POTREBBE CAMBIARE

«Non abbiamo ancora deciso, ci sarà una valutazione, 45 giorni durante una pandemia sono un tempo notevole per poter fare previsioni. Ma sarebbe bello chiudere con lo stato di emergenza, dare un segnale positivo al Paese», queste parole dette ieri dal Ministro Speranza a “La Stampa” potrebbero dunque essere superate dalla volontà di Palazzo Chigi di prendere tempo per evitare problemi con il prosieguo della campagna vaccinale (specie dopo il “caos” AstraZeneca che potrebbe comportare alcuni ritardi sull’immunità di gregge) e soprattutto con l’arrivo della variante “Delta” (indiana) che in Regno Unito sta provocando rialzo dei contagi nonostante l’alta copertura dei vaccini. «Abbiamo dato supporto nelle riprenotazioni andando a bilanciare in 11 Regioni con la riserva strategica», ha spiegato ieri il commissario all’emergenza Figliuolo dopo la protesta di alcune Regioni per la scarsa presenza di vaccini a mRna in seguito alla circolare del Ministero della Salute che pone il mix vaccinale come nuovo mantra da seguire nella campagna nazionale. Il generale proverà a chiedere più vaccini per l’estate, da non escludere anche un anticipo delle consegne da parte delle case farmaceutiche: «comunque il piano italiano resta sostenibile».

LEGGI ANCHE:

Zona gialla, nuove regole 15 giugno/ Stop limite inviti a casa: tutte le riaperture

© RIPRODUZIONE RISERVATA