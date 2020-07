Stato di Emergenza, Zingaretti/ “Penso che sarà prolungato, senza regole? Catastrofe”

Sono stati tanti gli argomenti trattati dal segretario generale del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, durante l’ospitata di ieri, 23 luglio, al programma di Rete 4 “Stasera Italia News”. Si è parlato dello Stato di emergenza, che visti gli ultimi numerosi focolai, potrebbe essere esteso in Italia di altri tre mesi, fino al 31 ottobre: “Penso di si – ammette a riguardo Zinagretti – la parola fa paura, ma si tratta di regole elementari che ci evitano di ritornare nell’epidemia e sarebbe una catastrofe”. Del resto il massimo esponente Dem ha provato sulla propria pelle cosa significhi avere il coronavirus: “Forse perché io ho avuto il coronavirus – ha aggiunto – ma trovo sorprendente che qualcuno, anche imprenditori, facciano finta che non sia successo nulla, mentre c’è stata la più grande pandemia al mondo del dopoguerra”. Si è poi affrontato la questione elezioni regionali, ed in particolare l’alleanza fra il Pd e il Movimento 5 Stelle, le due forze al governo.

STATO DI EMERGENZA, ZINGARETTI E L’ALLEANZA CON IL M5S

Secondo Zingaretti la liason sarebbe necessaria, quasi naturale: “Se governiamo insieme l’Italia e vogliamo addirittura governarla per quattro anni – le parole del leader del Pod – non si può neanche teorizzare che è impossibile governare insieme in una Regione. Mi rifiuto di accettare che ci sia una predisposizione a non correre insieme nelle Regioni”. E ancora: “Emiliano (governatore Puglia ndr) è stato uno di quei presidenti che da subito ha cercato il dialogo con il M5S, per questo trovo incomprensibile la chiusura”. Sempre nella giornata di ieri il presidente del Lazio ha presentato un pacchetto di misure da 30 milioni di euro annunciando anche la pioggia di euro che dovrebbe giungere in regione grazie all’accordo sul Recovery Fund: “Stando alle ultime stime – le parole riportate in data 23 luglio da Romadailynews.it – al Lazio dovrebbe essere destinato 1,470 mld di fondi. Almeno il 45% di questo budget dovra’ essere destinato agli obiettivi connessi alla Ricerca, Innovazione e Trasferimento tecnologico. Quindi circa 660 milioni che dobbiamo spendere bene”.



