Statua della Madonna “piange sangue”/ Vibo Valentia, attesa esiti accertamenti

E’ certamente troppo presto per parlare di “miracolo” ma ciò che sta accadendo in provincia di Vibo Valentia ha dell’incredibile. Un liquido di colore rosso rubino paragonabile a sangue avrebbe iniziato a scendere dagli occhi di una statuetta della Madonna dell’Immacolata Concezione. L’incredibile fatto di cui ne dà notizia TgCom24, è stato notato dalla badante della proprietaria della statua, a San Gregorio d’Ippona. La statuetta in oggetto si trova infatti nel giardino di una abitazione privata appartenente alla donna più anziana del paese di 99 anni. Occorre tuttavia sottolineare come la statua della Madonna si troverebbe in una insenatura accessibile dall’esterno semplicemente scavalcando un muretto con estrema semplicità dal momento che non sarebbe custodita in una teca chiusa a chiave ma solo tramite un cordino.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 1 LUGLIO/ +149 casi, ricoveri in ribasso

La comunità del Vibonese tuttavia ha espresso tutto il suo sconcerto per la notizia che sta iniziando a circolare, corredata dalle foto già diffuse sui social. Ad essere avvisato immediatamente anche il primo cittadino, Pasquale Farfaglia.

STATUA DELLA MADONNA “PIANGE SANGUE”: PARLA IL SINDACO

E’ stato proprio il sindaco del paese in provincia di Vibo Valentia di appena 2500 anime ad avvisare i Carabinieri al fine di gestire il gruppo di persone prontamente accorse per vedere la statua della Madonna che “piange lacrime di sangue”. Lo stesso Farfaglia ha poi richiesto l’intervento sul posto del cerimoniere del vescovo che ha interrogato la prima persona che ha visto il presunto “sangue”, ovvero la badante della 99enne. Il sindaco ha commentato: “Sono stato chiamato immediatamente dalla persona che aveva notato il liquido fuoriuscire dagli occhi della Madonna e una volta sul posto ho visto la scena. Indubbiamente mette una certa soggezione”. Sempre il primo cittadino ha poi aggiunto di essere in attesa degli esiti “ma è chiaro che si tratta di una situazione che va presa con la massima cautela. Io sono credente, quindi il mio cuore conosce la risposta, ma è giusto aspettare le risultanze degli accertamenti”, ha chiosato.

Omicidio Chiara Gualzetti, 16enne resta in carcere/ “Capace di intendere e volere”

LEGGI ANCHE:

Piero Amara scarcerato: “ecco i nomi”/ Caos Csm: “Ferri e Lotti gestivano, Palamara…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA