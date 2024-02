Statua della vergine del Carmen sopravvive a vasto incendio in Colombia/ I testimoni: “Un miracolo”

E’ un vero e proprio miracolo quello che è avvenuto presso il comune di Pamplone, Norte de Santander, in Colombia, dove un incendio ha distrutto più di 150 ettari di terreno, lasciando intatta la statua della Vergine del Carmen. L’episodio si è verificato di preciso presso il villaggio di Fontibon, nella zona di La Lejia, lungo il confine con Cacota: un rogo di devastanti proporzioni ha obbligato le unità del Sistema di Gestione del Rischio come la Protezione Civile, la Croce Rossa, la Polizia, l’Esercito e i Vigili del Fuoco, ad un intervento per circa 24 ore per domare le fiamme e riportare la situazione in sicurezza.

E nonostante l’inferno in terra, si è verificato un fatto sorprendente, la Vergine del Carmen, venerata nel Norte de Santander, è sopravvissuta all’incendio e il tutto è stato testimoniato da una serie di foto che sono state pubblicate online, sui social network, in cui si vede appunto la statua della santa perfettamente intatta e senza alcun segno del rogo.

STATUA DELLA VERGINE DEL CARMEN SOPRAVVIVE A VASTO INCENDIO IN COLOMBIA: LA STATUA INTATTA

La si vede infatti accanto agli alberi consumati dal fuoco e alle ceneri, ma l’altare dove era riposta è stato risparmiato e sono stati molti quindi quelli che hanno gridato al miracolo. Come si legge su El Pais, il sindaco Klaus Faber ha sottolineato come l’incendio abbia bruciato prati, boschi, e parte della montagna: “Sono successe molte cose da quando faccio il sindaco, ma non ho mai visto un incendio di questa portata”, ha detto Faber, che ha chiesto anche l’intervento aereo del Governatorato del Norte de Santander.

La notizia è stata trattata anche da Correo Expreso, che parla appunto di “Miracolo!”, e ancora: “Mentre alcuni volontari si preparavano a consegnare aiuti o donazioni di cibo e bevande rinfrescanti ai primi soccorritori e ai volontari che stanno lavorando per spegnere l’incendio che dura da più di 48 ore, sono rimasti sorpresi nel vedere intatta l’immagine della Vergine nella sua nicchia da Carmen”.

STATUA DELLA VERGINE DEL CARMEN SOPRAVVIVE A VASTO INCENDIO IN COLOMBIA: “CHE IMPRESSIONE”

Una delle persone che si è recata sul posto dopo il disastro ha commentato: “Ci ha fatto una certa impressione. Stavamo andando al villaggio di Fontibón per portare gli aiuti e sul bordo della strada c’era la piccola vergine in perfette condizioni in mezzo a quello che era l’incendio. Lo considero un miracolo”.

Coreo Expreso aggiunge e conclude: “Si tratta di un racconto inserito in un contesto reale e avvenuto nel mezzo della fede dei credenti che chiedono a Dio di intercedere affinché in Colombia non continuino a verificarsi altri disastri naturali, come quelli che stanno distruggendo il territorio”. Per domare le fiamme sono intervenuti anche degli aerei speciali e alla fine, dopo diverse ore di duro lavoro, il rogo è stato contenuto ma l’amministrazione comunale di Ciudad Mitrada ha dichiarato l’allerta arancione.

Los milagros existen. La Virgen del Carmen intacta en medio del incendio en Pamplona Norte de Santander. pic.twitter.com/pvfzF0Grn4 — Estefania Meira-Serantes (@estefaniameira) January 29, 2024













