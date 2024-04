Statua di donna che allatta, polemica a Milano/ Commissione la boccia: “Maternità non è valore condiviso”

E’ polemica a Milano dopo che il Comune meneghino ha detto no alla statua della maternità da posizionare in una piazza cittadina. “Valori non condivisi da tutti, meglio un luogo chiuso”, fa sapere l’amministrazione comunale e la famiglia della scultrice Vera Omodeo, che ha donato l’opera al Comune per esporla in piazza Duse, risponde dubbiosa: “Valore non condiviso è allattare?”.

Nelle scorse ore ne ha parlato il sindaco Beppe Sala, come si legge su LaPresse, che è apparso decisamente a favore della stessa opera: “C’è una commissione che non risponde a me ma alla quale chiederò di riesaminare la questione, perlomeno ascoltando il mio giudizio. Non penso che urti alcuna sensibilità”. Il primo cittadino di Milano ha aggiunto: “Non voglio entrare nella logica della collocazione da una parte o dall’altra, lascio all’assessore Sacchi di fare proposte, non so se sia collocazione giusta, se ci sono altre idee. Però chiederò alla commissione di riesaminare, mi sembra un po’ una forzatura sostenere che non risponde a una sensibilità universale”.

STATUA DI DONNA CHE ALLATTA, POLEMICA A MILANO: LE PAROLE DELL’ASSESSORE SACCHI

La statua in questione è realizzata interamente di bronzo e mostra appunto una donna che allatta al seno un bimbo appena nato. Il suo nome è ‘Dal latte materno veniamo’. Peccato però che la commissione di esperti del comune di Milano che ha appunto il compito di valutare la posa di opere d’arte negli spazi pubblici di Milano, ha dato il suo parere negativo circa la collocazione della stessa in zona Porta Venezia in quanto non rappresenterebbe i valori condivisi da tutti i cittadini.

Sulla vicenda si è espresso anche l’assessore Tommaso Sacchi, che si dice d’accordo con il sindaco Sala: “Non mi sembra che sia un’opera che possa dare in qualche modo adito a qualcosa di offensivo nei confronti di nessuno. “Non mi sostituisco a una valutazione che è stata fatta ma l’opera l’abbiamo vista insieme al sindaco e conosco l’artista, non era una novità”. E ancora: “È una figura femminile che allatta, valuteremo come dare una collocazione a quest’opera. Da parte mia e dell’amministrazione non c’è la volontà di offendere o sminuire quella che è una proposta generosa, in memoria di un’artista che conosciamo e valuteremo con grande attenzione”.

STATUA DI DONNA CHE ALLATTA, POLEMICA A MILANO: IL COMMENTO DEL PD

Infine il pensiero del Pd di Milano, a cominciare dai rappresentanti, Alice Arienta e Luca Costamagna, anche loro contrari alla mancata esposizione della statua della donna che allatta al seno un neonato: “La maternità come scelta di amore e libertà – scrivono è un bene da tutelare e valorizzare. Non è cancellando la figura della maternità che si aiutano le donne”. I due Dem ricordano come le donne si aiutano “stanziando risorse per i congedi di paternità, aumentando le risorse ai consultori come veri centri di supporto per la salute femminile, sostenendo le neomamme nel post parto con servizi di ostetrica a domicilio”.

Ricordano inoltre che la statua della donna che allatta, rappresenta una tematica universale di amore e cultura: “Se davvero le motivazioni fossero sull’oggetto rappresentato, noi lo riteniamo inaccettabile”. Quindi concludono: “Ogni donna può decidere di essere mamma o meno, ogni donna può decidere di allattare o di non allattare ma la decisione di non installare questa statua non limita questa libertà, anzi. È come se si volesse cancellare la maternità”. Sulla statua della maternità si è infine espressa l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, che tramite Lombardianotizie.online ha fatto sapere che: “Auspico che il Comune possa fare una giusta valutazione. Regione Lombardia è e sarà sempre aperta a iniziative che valorizzino la cultura e l’arte in ogni sua forma e si rende disponibile, qualora il Comune non trovasse un luogo idoneo, ad ospitare l’opera”

