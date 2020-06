Statua Kant imbrattata? Notizia 2018/ Fusaro ci casca: “Ancora le brigate fucsia”

Dopo l’uccisione dell’afroamericano George Floyd, 46 anni, morto per soffocamento in seguito a un arresto violento da parte della polizia di Minneapolis, in tutto il mondo i monumenti di personaggi riconducibili in qualche modo a episodi razzisti sono stati presi di mira e imbrattati: su Twitter, in queste ore, si pensava che sorte analoga fosse toccata anche alla statua del filosofo tedesco Immanuel Kant, della quale circola una fotografia in rete che la ritrae letteralmente “sporcata” da vernice rosa. In molti, sul web, hanno commentato e criticato questo gesto e, fra questi, vi è persino il filosofo Diego Fusaro, che oggi, sul suo sito, scrive: “Le brigate fucsia non hanno risparmiato neppure Emanuele Kant. Del quale, ovviamente, non hanno mai letto un rigo”. Un’indignazione che potrebbe anche essere condivisibile, se soltanto la notizia fosse… attuale; infatti, il vandalismo si è realmente verificato e ha colpito anche la tomba del filosofo della Critica della Ragion Pura, ma nel… 2018. Il 27 novembre, per l’esattezza.

STATUA KANT IMBRATTATA? SÌ, NEL 2018

Due anni fa, dunque, è stata imbrattata la statua di Kant. È successo in Russia, a Kaliningrad, ove sono stati ritrovati in giro per la città volantini riportanti la scritta: “Vergogna ai traditori! Vergogna a Kant! Gloria al Rus!”. Stando a quanto emerso dalle indagini effettuate in quel periodo, le motivazioni dell’accaduto sarebbero da individuarsi in chiave politica, con i militanti nei movimenti nazionalisti che non avrebbero tollerato l’autentica venerazione presente a Kaliningrad nei confronti del filosofo tedesco, in quanto, con la caduta del Terzo Reich, essa divenne parte dell’Unione Sovietica, cambiando nome. Questo è il motivo per cui i nazionalisti non sopportano che la popolazione della Russia possa avere in qualche modo una forma di rispetto nei confronti di un cittadino tedesco. In particolare, a non piacere sarebbe stato il suo trattato “Per la pace perpetua”, in cui il pensatore germanico progetta una pace universale, che abbracci e coinvolga tutti gli Stati del pianeta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA