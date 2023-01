Steam, i videogame più giocati del 2022/ Da Apex a PUBG, trionfano i free top play

Quali sono stati i videogiochi più giocati su Steam nel 2022, anno che si è concluso pochi giorni fa? Nella giornata di ieri sono usciti a riguardo i dati ufficiali, e come sottolineato da Multiplayer si tratta per la maggiore parte di videogame free-to-play, quindi titoli gratuiti. Se si prendono in considerazione solamente i giochi di fascia alta, quindi quelli che hanno accolto almeno 240mila videogiocatori in simultanea, troviamo Apex Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Yu-Gi-Oh! Master Duel, PUBG Battlegrounds, Lost Ark, Goose Goose Duck, Dota 2, e infine, Destiny 2 tutti giochi che sono giocabili gratuitamente.

A questi si aggiungono poi quei videogiochi con prezzo premium, ovvero, Elden Ring, Call of Duty: Modern Warfare II, Dying Light 2: Stay Human e Ark: Survival Evolved. Se prendiamo in considerazione la seconda fascia, quella con almeno 130mila giocatori in simultanea, troviamo un altro corposo elenco composto da, ancora una volta, videogiochi free to play. Parliamo precisamente di Team Fortress 2, Path of Exiles e Multiversus, con l’aggiunta dei giochi a prezzo premium come Naraka Bladepoint, GTA V, Monster Hunter Rise, Total War: Warhammer III, Cyberpunk 2077, New World, VRising, Rust e Wallpaper Engine.

VIDEOGAME PIU’ USATI SU STEAM NEL 2022: LA FASCIA 75MILA UTENTI

Infine, per quanto riguarda l’ultima fascia, quella da almeno 75mila giocatori in simultanea, troviamo solamente tre free to play, ovvero Unturned, War Thunder, Warframe e The Sims 4. Tutti gli altri sono invece giochi con prezzo premium, ovvero: Warhammer 40.000 Darktide, Vampire Survivors, Dead by Daylight, FIFA 23, Rainbow Six Siege, The Forest, LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker, Left 4 Dead 2, Football Manager 2023, FIFA 22, Terraria, Valheim, Football Manager 2022, Warhammer: Vermintide 2, The Witcher 3: Wild Hunt, Raft, Dread Hunger, Need for Speed Heat, Civilization VI. Una classifica, quella dei videogiochi più giocati su Steam nel 2022, forse scontata tenendo conto dell’esagerata popolarità dei titoli gratuiti in questi ultimi anni.

