Chi è Stef Burns, il musicista nella band di Vasco Rossi dagli anni Novanta? Originario degli Stati Uniti, è arrivato in Italia per suonare

Stef Burns, chitarrista statunitense, è attualmente nella band di Vasco Rossi. Nato ad Oakland nel 1959, ha cominciato a suonare fin da giovanissimo la chitarra elettrica, per poi formare la sua prima band a soli 9 anni. Negli anni si è appassionato di musica rock, hard rock e blues, avvicinandosi a grandi band come i Led Zeppelin, i Deep Purple e molti altri ancora. Nel 1979, a vent’anni, ha cominciato la sua carriera professionale, formando la sua prima vera band, gli Omega. In quegli anni collaborò con diversi artisti, arrivando ad esibirsi anche in Europa e in Giappone. Negli anni successivi l’artista ha cambiato spesso band, creandone varie, come gli “Stef Burns Group”.

Guido Elmi, chi è e come è morto il musicista e produttore di Vasco/ L'addio nel 2017

Nel 1991, Stef Burns ha cominciato a collaborare con Alice Cooper, che stava cercando un chitarrista. I due suonarono insieme dal 1991 al 1995, esibendosi in tutto il mondo. Proprio in quegli anni il chitarrista conobbe Vasco Rossi: dopo aver ascoltato il brano “Hey Stoopid”, infatti, Blasco rimase impressionato e per questo lo contattò per una sessione di registrazione. Entrò così nella band di Vasco Rossi, debuttato dal vivo nel 1995 a San Siro. Da quel momento è cominciata una collaborazione di successo che ha portato Stef Burnes a lavorare in Italia con Rossi.

Claudio Golinelli, detto ‘Il Gallo’: chi è il bassista storico di Vasco Rossi/ Dal 1980 accanto a Blasco

Stef Burns, chi è: il lavoro da solista

Nonostante sia nella band di Vasco Rossi da trent’anni e più, Stef Burnes ha lavorato anche da solista, pubblicando nel 1998 il suo primo disco, “Swamp Tea”, per la prima volta senza una band. Anche negli anni successivi ha portato avanti diversi lavori da solista. In Italia, Stef Burns ha trovato anche l’amore. Nel 2011 si è sposato infatti con la showgirl Maddalena Corvaglia, avendo con lei una figlia, Jamie Carlyn, per lui la terza. A celebrare il matrimonio è stato proprio Vasco Rossi, grande amico di Stef. I due si sono detti addio nel 2017.