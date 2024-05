Stef Burns, chi è l’ex marito di Maddalena Corvaglia di Pechino Express 2024/ “Nessun tradimento, ma…”

Stef Burns, chi è l’ex marito di Maddalena Corvaglia: il successo con Vasco Rossi

Stef Burns è l’ex marito di Maddalena Corvaglia, la celebre showgirl stasera protagonista nella finale di Pechino Express 2024 in coppia con Barbara Petrillo nel team “Le Amiche”. L’ex Velina è stata inizialmente fidanzata con Enzo Iacchetti tra il 2002 e il 2007 e, a seguire, si è sentimentalmente legata al musicista e storico chitarrista di Vasco Rossi. Classe 1959, di origini statunitensi, Stef Burns ha iniziato a suonare la chitarra sin dall’età di 6 anni.

Le Amiche vincono Pechino Express 2024?/ Maddalena e Barbara tra le "grandi favorite" di questa edizione...

Una passione coltivata sin da giovanissimo e che l’ha portato a diventare un celebre musicista in tutto il mondo. Ma il suo nome e la sua carriera sono indissolubilmente legati al celebre rocker della musica italiana: Vasco Rossi. Il loro primo incontro avvenne negli anni ’90, quando il cantante rimase stregato dal sound di Burns dopo averlo visto suonare dal vivo. Fu così che nel 1993 lo contattò per una sessione di registrazione, per poi arruolarlo nella sua band e farlo debuttare al suo fianco nel 1995 a San Siro.

Perché Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis hanno litigato?/ "Quando si rompe la fiducia, è dura"

Maddalena Corvaglia e la separazione dall’ex marito: “Nessun tradimento…“

Stef Burns è ancora adesso parte della band di Vasco Rossi. Per quanto riguarda il suo privato, invece, è noto soprattutto per essere stato l’ex marito di Maddalena Corvaglia, una delle finaliste di Pechino Express 2024. La coppia si è sposata nel 2011 a Mirandola, nel modenese: la cerimonia è stata officiata dallo stesso Vasco Rossi grazie ad una delega del sindaco della cittadina. Lo stesso anno i due hanno avuto una figlia, Jamie Carlyn Birnbaum, per poi annunciare la separazione nel 2017.

Le amiche, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo/ Puntano alla finale di Pechino Express 2024

Non sono mai state rivelate le effettive cause della rottura, dovuta principalmente a divergenze ed incomprensioni. In un’intervista a Il Messaggero dello scorso marzo, la concorrente di Pechino Express 2024 ha raccontato: “Siamo come il giorno e la notte, quindi di fronte a un evento forte, difficile, abbiamo avuto reazioni troppo diverse. Mettiamola così, io ho interpretato la sua come una mancanza di attenzione e amore, lui ha percepito la mia troppo forte e intensa. Da lì in poi è andata sempre peggio”. E ha aggiunto: “Non si è trattato di un tradimento, una cosa molto più delicata ma non posso aggiungere altro“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA