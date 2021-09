Stef Burns, chitarrista Vasco Rossi/ La causa con l’ex moglie Maddalena Corvaglia

Stef Burns è lo storico chitarrista della band di Vasco Rossi. In attività dall’82, segue Vasco in concerto dal 1995, vale a dire da dopo l’incontro tra i due in cui Vasco rimase ‘impressionato’ dalla sua esecuzione di Hey Stoopid di Alice Cooper alla chitarra. In quel momento, il cantautore originario di Zocca (Modena) decise di contattarlo e nacque così una collaborazione destinata ad andare avanti fino ai giorni nostri.

Vasco Rossi/ È cittadino onorario di Castellaneta: "Io come Rodolfo Valentino"

Stef Burns – pseudonimo di Stephan Birnbaum – ha firmato con Vasco anche diversi album in studio. È nato a Oakland, in negli Stati Uniti, e attualmente vive a San Francisco, sempre in California. Il suo cuore, però, è anche un po’ italiano: nel 2011 ha sposato la showgirl Maddalena Corvaglia, dalla quale ha avuto una figlia, Jamie Carlyn, che oggi vive tra l’Italia e gli Stati Uniti.

Malattie Vasco Rossi/ Cosa ha avuto? Il racconto: "Molti ci lasciano la pelle…"

Stef Burns e la causa in corso con l’ex Maddalena Corvaglia

Più in particolare, Stef è residente nella San Francisco Bay Area, ma ha anche una casa a Milano, dove trascorre molti mesi dell’anno. Il suo matrimonio con la Corvaglia è stato celebrato soltanto con rito civile: Vasco Rossi ha preso il posto del sindaco (su delega di quest’ultimo), ma la sua ‘benedizione’, evidentemente, non ha funzionato. Stef e Maddalena, infatti, si sono separati nel 2017, e i loro rapporti sarebbero ancor oggi “difficili”.

“C’è una causa in corso molto complicata”, ha dichiarato la Corvaglia nel 2018, per poi svelare i dettagli: “È successo che quando sono arrivata a Los Angeles mi sono trovata accanto un uomo completamente diverso da quello che conoscevo. Anzi, ho scoperto che la persona che ho amato per sei anni semplicemente non esisteva. All’inizio ho sperato che Stef avrebbe usato un po’ di buonsenso, che avrebbe cercato di capire. Ci ho provato, a salvare il mio matrimonio. Poi ho dovuto ammetterlo, prima di tutto con me stessa: era finita, senza che potessi farci nulla”. Non si hanno notizie sull’esito della causa né sulla presunta ‘nuova fidanzata’ di Burns, che prima di Jamie aveva già avuto altri due figli.

Vasco Rossi, Siamo solo noi - Sei come 6/ Scaletta e diretta: Gerry Scotti narratore

© RIPRODUZIONE RISERVATA