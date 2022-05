Stefan, Estonia: chi è? Eurovision 2022/ La canzone Hope: significato e curoisità

Con la canzone Hope Stefan partecipa all’Eurovision 2022 per l’Estonia

Stefan rappresenterà l’Estonia all’Eurovision 2022 con il brano Hope. Ha colpito la sua grande sportività che l’ha portato ad augurare buona fortuna a tutti gli artisti in gara, convinto di poter uscire migliorato da questa esperienza grazie alla contaminazione di più generi e contributi musicali. Per quanto concerne il significato del brano Hope, si tratta essenzialmente di un grido di speranza, un inno a preservare e portare in alto il proprio orgoglio contro tutti e tutto, contro le sconfitte e gli ostacoli che la vita può porre nel corso della propria vita. Tutto deve essere da stimolo per trovare un nuovo slancio e realizzare tutti i sogni più reconditi.

Eurovision 2022, Cornelia Jacobs "W la fig*"/ Svezia prova a vincere con il motto hot

Chi è Stefan, l’Estonia sbarca all’Eurovision 2022 con il suo idolo pop

Stefan è un cantante e cantautore la cui musica è diventata un punto fermo nelle radio estoni negli ultimi anni e sarà dunque una gioia per l’Estonia vederlo all’Eurovision 2022. I genitori di Stefan si sono trasferiti dall’Armenia a Viljandi dove hanno aperto un ristorante e dove è cresciuto l’aspirante cantante. La sua grande occasione è arrivata nel 2018 quando è arrivato terzo al concorso di preselezione dell’Eurovision in Estonia, Eesti Laul, come parte del duo VAJÉ con la canzone Laura. Dopo questa esperienza ha ottenuto un altro 3° posto nel 2019 e ha raggiunto di nuovo la finale nel 2020. Per la prossima competizione canora l’artista si è detto convinto di riuscire a lasciare un segno indelebile, segno di essere ricordato anche per le prossime edizioni a prescindere dall’esito finale. Lo spesso del brano realizzato e scelto per l’occasione rende Stefan fiero, al punto da affermare che potrebbe essere una delle realizzazioni meglio riuscite della sua carriera.

Malgioglio: "Eurovision 2022? Tifo per Inghilterra e Portogallo"/ "Blanco e Mahmood…"

Il video di Hope di Stefan, Eurovision 2022

LEGGI ANCHE:

Wrs, Romania: chi è? Eurovision 2022/ Llamame, significato canzone e curiosità

© RIPRODUZIONE RISERVATA