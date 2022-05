Stefan Estonia, Eurovision 2022/ “Hope” rappresenta la voglia di una società diversa

L’Estonia, in gara con Stefan, può essere considerata certamente uno dei possibili outsider a Eurovision Song Contest 2022. Il cantante ha attirato subito l’attenzione su di sè nella semifinale sin da quando è salito sul palco: non sono mancati infatti i commenti su di lui da parte del popolo dei social, in particolare da parte della componente femminile. Del resto, parliamo di un giovane che nel 2020 è stato nominato l’uomo più sexy dell’anno del paese dalla popolare rivista Kroonika.

Proprio il 2020 è stato per lui l’anno in cui ha guadagnato la popolarità, quello in cui ha messo in mostra le doti vocali che gli hanno permesso di arrivare fino a Torino. È stato lui, infatti, ad aggiudicarsi l’edizione de “Il cantante mascherato” in Estonia.

Stefan (Estonia) a Eurovision 2022 con “Hope” – Un brano di grande significato

I più attenti hanno certamente notato la grande profondità del testo di “Hope”, il brano con cui Stefan si è presentato in gara a Eurovision 2022. Il cantante è arrivato a Torino in rappresentanza dell’Estonia, che lo ha scelto in seguito alla sua vittoria all’Eesti Laul.

La canzone sottolinea come sia importante non restare inermi di fronte a quello che non funziona nella società di oggi. Anzi, dobbiamo avere la speranza (“Hope”, appunto”) di sperare che la situazione possa cambiare, ma per farlo è importante muoversi in prima persona affinché questo possa davvero accadere.

Il video di “Hope” di Stefan

