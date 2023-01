Stefan Tsitsipas flirta con Margot Robbie/ Video “Sarebbe bello se venisse a vedermi”

La splendida e bravissima attrice australiana, Margot Robbie, ha ricevuto un invito pubblico da parte del tennista Stefan Tsitsipas, numero tre del Ranking ATP. La star greca della racchetta si trova nella terra dei canguri per l’Australian Open, e nella giornata di ieri ha avuto la meglio su Jir Lehecka nei quarti di finale con la vittoria 6-3, 7-6 (7-2), 6-4. Al termine del match, intervistato ancora sul rettangolo di gioco, Stefan Tsitsipas ha parlato così con il giornalista di Eurosport, un po’ a sorpresa: “L’Australia è un paese fantastico, mi piacciono un sacco di cose australiane. Una delle mie attrici preferite viene dall’Australia, è Margot Robbie. Sarebbe bello vederla laggiù un giorno”.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2023/ Rublev Djokovic video streaming tv: Paul in semifinale!

Il suo intervistatore ha quindi rivolto subito dopo una domanda all’atleta: “Stai ufficialmente estendendo un invito a Margot Robbie? Voglio solo essere cristallino”. E il greco ha replicato spazzando via ogni dubbio: “Assolutamente”. Forse Tsitsipas non sa che l’attrice australiana è sposata dal 2018 con il regista britannico Tom Ackerley, ma in ogni caso l’invito del tennista ellenico ci è apparso alquanto innocente e non malizioso.

Diretta Australian Open 2023/ Tsitsipas dominante, Azarenka vintage: è semifinale!

STEFAN TSITSIPAS FLIRTA CON MARGOT ROBBIE: L’AUSTRALIANA SUGLI SPALTI PER LA SEMIFINALE DELL’OPEN?

Vedremo se la bionda attrice, protagonista attualmente al cinema con Babylon assieme a Brad Pitt, accoglierà l’invito di Tsitsipas in vista della semifinale contro Karen Khachanov. Nel contempo bisognerà anche capire quale sarà stata la reazione della fidanzata del tennista, Theodora Petalas, che molto probabilmente non avrà fatto i salti di gioia al sentire le parole del suo storico compagno.

La cosa certa è che il tennis in questi ultimi giorni sta rubando la scena non soltanto sulle cronache sportive ma anche su quelle rosa, e oltre all’invito a Margot Robbie, ha fatto il giro del web il presunto flirt fra la showgirl e modella Melissa Satta, e il campione italiano Matteo Berrettini: i due sarebbero stati immortalati in un locale mentre si baciavano.

Diretta Australian Open 2023/ Djokovic è eterno: domina De Minaur ed è ai quarti!













© RIPRODUZIONE RISERVATA