Stefani Sandrelli/ “Picchiata da un calciatore della Lazio, voleva fare sesso con me”

Stefania Sandrelli: “Picchiata da un calciatore della Lazio”

Stefania Sandrelli è arrivata in Laguna, in occasione della Mostra del Cinema, per presentare il film “Acqua e anice” di Corrado Ceron e per ricevere il Premio Bianchi assegnato dal Sindacato nazionale giornalisti cinematografici. In una lunga intervista a Repubblica, l’attrice ha condiviso alcuni ricordi della sua carriera e raccontato di un’esperienza drammatica, vissuta quando aveva solo 17 anni con un ex calciatore della Lazio. “Io non sono stata violentata. Ma ho avuto un’esperienza terribile con un calciatore della Lazio, morto qualche anno fa. Era il fidanzato di Gigliola, una delle mie migliori amiche, che mi ospitava a casa sua. Era una delle prime volte che stavo a Roma… Disse: “Facciamo due macchine, ti accompagno io”. La Sandrelli ha ammesso di essere sempre stata in buona fede: “Vedo che mi viene incontro, mi dice ti aspetto, realizzo che si aspettava di fare sesso e io non volevo nel modo più assoluto. In quella cabina mi ha menato, mi ha gonfiato gli occhi, ha rotto la faccia, le ossa, ero più morta che viva”.

Stefania Sandrelli e Giovanni Soldati in crisi/ "Eravamo stanchi l'uno dell'altra"

Stefania Sandrelli: “Una sola violenza fuori dal lavoro”

Stefania Sandrelli ha poi raccontato all’amica Gigliola quanto successo con il suo fidanzato dell’epoca: “Ha pianto, abbiamo pianto insieme, mi ha dovuto recludere in una specie di scantinato per non farmi vedere. E ha chiamato i carabinieri. Lei non l’ha mai più visto. Era una cosa che avevo rimosso, è stata una cosa pazzesca”, si legge su Repubblica. L’attrice aveva già raccontato qualche anno fa questo terribile episodio, senza però rivelare che si trattava di un calciatore della Lazio: “Io ho avuto una sola violenza fuori dal mio lavoro. Era il fidanzato di una mia carissima amica e lui mi ha accompagnata a casa, la mia amica era andata via prima di me e io credevo di non essere sola con lui, invece mi ci trovai… Voleva fare l’amore con me e io non ero preparata, ero proprio incredula e presi un sacco di botte”, aveva confessato a Massimo Gramellini, nel programma di Rai3 “Cyrano“, ammettendo il rimpianto di non aver mai denunciato l’accaduto.

LEGGI ANCHE:

La terrazza/ Su Rai 3 il film di Ettore Scola con Mastroianni, Tognazzi e GassmanStefania Sandrelli: "L'eros sul set un gioco"/ "I miei amori sono sempre stati..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA