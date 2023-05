Stefania Ascari, deputata M5s all’evento pro-Hamas/ “Molto grave, Conte chiarisca”

Una nuova polemica travolge il Movimento 5 Stelle. Il caso riguarda Stefania Ascari, capogruppo del partito presieduto da Giuseppe Conte in Commissione Antimafia. Nello specifico, la bufera è scoppiata dopo che sabato ha partecipato a Malmoe, in Svezia, ad un convegno con un esponente di spicco di Hamas, un’organizzazione terroristica palestinese per Unione europea e Stati Uniti. Non poteva passare inosservata la contraddizione del M5s, che prima ha criticato la nomina di Chiara Colosimo a presidente della suddetta commissione e poi partecipa ad eventi con esponenti contigui ad una organizzazione che per la comunità internazionale è terroristica, nega ogni standard di democrazia e diritti civili, a partire dalle donne.

L’evento è un caso pure in Svezia per la partecipazione di Amin Abu Rashed, ritenuto appunto da molti come emissario di Hamas in Europa. Il centrodestra ed esponenti di forze dell’opposizione, come Ivan Scalfarotto di Italia Viva, stanno chiedendo in queste ore chiarimenti all’ex premier Giuseppe Conte. «La notizia mi pare molto grave», dichiara Scalfarotto, che auspica «smentita o presa di distanza ufficiale».

BUFERA SU STEFANIA ASCARI PER EVENTO PRO-HAMAS

Secondo quanto riportato da Il Giornale, la deputata M5s Stefania Ascari è stata salutata con soddisfazione da “Quds News Network“, agenzia ritenuta associata ad Hamas. Una posizione che non dovrebbe stupire, perché per la grillina i palestinesi sono «vittime silenziose di una guerra spietata», ritiene che sia «in corso un genocidio». Dieci giorni fa, Ascari ha fondato l’intergruppo parlamentare “Per la fine dell’apartheid“. Ma già a gennaio era stata al centro delle polemiche per aver portato alla Camera, per discutere di diritti umani, il discusso Mohammad Hannoun, presidente di varie sigle, tra cui la controversa onlus “Associazione benefica di solidarietà col popolo palestinese“, che – come ricostruito da Repubblica – era finita sotto la lente dell’Antiriciclaggio proprio per presunti legami con Hamas. Proprio Hannoun, riporta Infopal, è colui che ha guidato la delegazione italiana in Svezia, «con molti giovani e la parlamentare Stefania Ascari».

Per Ylenia Lucaselli, deputata di Fratelli d'Italia, «risulta preoccupante e meritevole di totale deplorazione la partecipazione di una deputata italiana, Stefania Ascari, del Movimento cinque stelle, ad una conferenza pro-Hamas organizzata in Svezia». Dura anche la nota di Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega e membro della commissione Affari esteri, che parla di «macchia vergognosa per il nostro Paese». Inoltre, invita Stefania Ascari a «scusarsi pubblicamente per una scelta sconsiderata e valutare con molta più attenzione gli incontri pubblici e i meeting ai quali partecipa. Non tanto per la scelta di aver accettato un invito da simpatizzanti di organizzazioni terroristiche. Quanto, piuttosto, per il nome dell'Italia, che ripudia i terroristi Islamici di Hamas e di chiunque parteggi per la distruzione di Israele, al quale voglio esprimere la mia solidarietà per questo vergognoso episodio».











