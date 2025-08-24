Chi è Stefania Bonfadelli, il soprano italiano? Solamente nel 2014 si venne a sapere che era la figlia adottiva di Franca Valeri

Solamente nel 2014 Franca Valeri ha raccontato di avere una figlia adottiva, Stefania Bonfandelli. L’attrice teatrale, infatti, ha adottato la soprano italiana dopo aver condiviso con lei un uomo. Ma cosa è successo e come è arrivata la Valeri ad adottare la ragazza? Le due si sono conosciute nel 1986, dopo aver vinto il Concorso Battistini che era nato proprio per volontà della Valeri, insieme a Maurizio Rinaldi, il suo compagno e direttore d’orchestra.

Proprio Rinaldi fu anche compagno della Bonfandelli, di molto più giovane di lei: “All’inizio Franca mi vide con sospetto – ha raccontato – Ma poi capì la sincerità dei miei sentimenti, e che non potevo essere una nemica. Ci ha unite l’amore per la stessa persona. Questo non sempre divide due donne, le può anche avvicinare”. Le due, dunque, proprio in quegli anni si avvicinarono e Stefania Bonfandelli aiutò Franca Valeri nel momento in cui persero entrambe Maurizio Rinaldi, morto nel 1995.

Chi è Stefania Bonfandelli, la figlia adottiva di Franca Valeri: l’adozione nel 2008

La storia di Stefania Bonfandelli, figlia adottiva di Franca Valeri, è particolare. Le due hanno prima amato lo stesso uomo, cosa che le ha legate. A 88 anni, quando l’attrice teatrale ebbe la polmonite, fu proprio la giovane soprano a portarla in ospedale: in quel momento così delicato Stefania le rimase accanto e lei le chiese di rimanerle vicino. “Mi disse: non ho nessuno, vorrei che tu mi accompagnassi nella vecchiaia” ha raccontato Stefania Bonfandelli al Corriere della Sera.

Poi, nel 2008, l’adozione, nonostante Stefania avesse già una famiglia d’origine: non fu, infatti, un iter semplice ma la Valeri ci teneva a riconoscere a Stefania il suo impegno. Le due per tanti anni hanno vissuto nello stesso palazzo, ma su piani differenti, condividendo però molto: proprio la soprano è stata vicina alla Valeri nei suoi ultimi anni di vita.