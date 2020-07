Stefania Bonfadelli, figlia Franca Valeri / Malattia non frena il suo talento, ora..

Stefania Bonfadelli, figlia adottiva di Franca Valeri, è anche una importantissima soprano italiano. Da più di qualche anno è scattata la scintilla con la famosa attrice, che ha deciso di accoglierla nella sua famiglia fin dal momento in cui l’ha incontrata. Lo aveva raccontato la stessa Franca Valeri, in una intervista rilasciata a Panorama, spiegato che da più dieci anni Stefania è sua figlia adottiva, oltre che la sua migliore amica. Stefania Bonfadelli, grande talento dell’opera lirica, ha cominciato a studiare all’età di otto anni, quando sentiva già un certo feeling col piano. A quattordici anni inizia gli studi di canto, poi il debutto in un concorso con il maestro Maurizio Rinaldi. La Bonfadelli è ben presto diventata un’icona: la sua carriera ha preso il volo e il suo nome è passato tra i più grandi palcoscenici teatrali del mondo. Nata nel 1967 a Valleggio sul Mincio, la cantante lirica oltre a vantare una grande carriera è appunto legata, come figlia adottiva, all’attrice Franca Valeri, tra le altre cose fresca di premio ai David di Donatello 2020.

Stefania Bonfadelli, la malattia non ha frenato il suo talento

Riguardo la malattia di Stefania Bonfadelli non si hanno molte notizie. Di sicuro il problema all’orecchio l’ha costretta ad interrompere improvvisamente la sua carriera, ostacolando sogni e ambizioni future. La cantante, purtroppo, in seguito al problema uditivo ha riscontrato difficoltà nell’ascolto dell’orchestra e quindi anche nella fase di intonazione della sua voce, dovendo così rinunciare alla sua carriera. Una malattia veramente crudele per una come lei che ha fatto della sua passione una ragione di vita. Stefania Bonfadelli ha messo da parte il canto a teatro solo parzialmente, infatti si è rimessa in gioco ricoprendo una posizione di prestigio all’Ecole de Chant de Provence ad Avignone, dove insegna. Non solo: la Bonfadelli occupa una posizione di rilievo anche nella Scuola dell’Opera Italiana di Bologna e presso l’Accademia Celletti di Martina Franca dove dirige dei corsi rivolti all’arte della coloratura.



