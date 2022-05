Stefania Brancaccio, chi è e vita privata/ La lotta per le pari opportunità

LA CARRIERA DI STEFANIA BRANCACCIO

Di carriera, vita privata e molto altro parlerà Stefania Brancaccio oggi, domenica 1 maggio 2022, nell’intervista a Francesca Fialdini negli studi di Da noi a ruota libera. Una vetrina importante per l’imprenditrice, un vero e proprio esempio per tutti gli italiani. Lei, infatti, è nota per il suo grande impegno nella lotta per le pari opportunità e valorizzazione delle differenze di genere nel mondo del lavoro.

Della sua vita privata si sa poco, ma della carriera di Stefania Brancaccio sappiamo tutto. I riconoscimenti e i titoli parlano da soli, con i numerosi incarichi di prestigio collezionati nel corso degli anni. Senza dimenticare, naturalmente, l’impegno per i più deboli e per le categorie in difficoltà.

CHI È STEFANIA BRANCACCIO?

Nata il 21 giugno 1949 a Napoli, Stefania Brancaccio si è laureata in lettere e filosofia presso l’università Federico II di Napoli e specializzata in psicopedagogia dell’età evolutiva presso il Magistero di Torino. La sua carriera l’ha vista impegnata in diversi ambiti, basti pensare all’odierna vicepresidenza della società COELMO SpA, Azienda Manufatturiera Metalmeccanica.

Stefania Brancaccio nel maggio del 2009 è stata nominata Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Ma sono davvero tanti i riconoscimenti dell’imprenditrice, che ancora oggi ricopre ruoli determinanti nel mondo del lavoro: è infatti Presidente Comitato Imprenditoria Femminile Camera di Commercio Napoli, Presidente Regionale dell’UCID Campania, Presidente Club Rotary Napoli Nord, Membro del Consiglio Generale Federmeccanica Roma. E ancora: Membro del Comitato Scientifico dell’I.P.E. (Istituto per Ricerche e Attività e Educative), Membro della Fondazione Nazionale di Studi Tonioliani per la Campania e Sud Italia, Membro dell’Associazione EWMD (European Women’s Management Development) : Relazioni Istituzionali, Membro Steering Commitee Luiss Business School Progetto Grow – Generating Real Opportunities For Women. Impegni sempre in nome delle pari opportunità e al fianco delle donne.

