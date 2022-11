Stefania Brassi, ex di Riccardo Fogli: “Aggressività tra Viola Valentino e Francesco Mango”/ Rivelazioni choc

Stefania Brassi, l’ex compagna di Riccardo Fogli preoccupata per Viola Valentino: il messaggio a Pomeriggio 5

Si aggiunge un’altra testimonianza a quelle allarmate che riguardano il rapporto tra Francesco Mango e Viola Valentino. Stavola è Stefania Brassi, l’ex compagna di Riccardo Fogli (a sua volta ex marito della Valentino), ad aver inviato a Pomeriggio 5 un videomessaggio in cui, rivolgendosi a Viola, ammette di essere preoccupata per lei e per il suo matrimonio.

“Sono 3 anni che non ci sentiamo, però ci tenevo a farti gli auguri come si usa fare in queste situazioni, – esordisce la Brassi nel videomessaggio mostrato a Pomeriggio 5, che continua – anche se ti ho vista piuttosto dimagrita e con uno sguardo triste, quindi mi permetto di dirti che c’è qualcosa che non va.” La donna quindi svela: “Come ho sempre pensato del tuo rapporto con Francesco che mi hai presentato, ho visto anche di persona uno scambio di aggressività reciproca, non sono nessuno ma mi sentivo di dirtelo.”

Tornati in studio, Barbara D’Urso aggiunge un dettaglio molto importante, svelando che: “Da questo videomessaggio noi, volutamente, abbiamo tolto passaggio molto pesante, perché lei sostiene di aver visto delle cose.” Viene dunque chiesto anche a Simona Caldarone, la presunta amante di Francesco Mango, se abbia mai assistito a scene violente tra i due.

Messa alle stretta, la Caldarone svela: “Sta uscendo fuori che sembra che è solo lui, ma non è solo lui. Parlo di aggressività, quello che ho visto io è che non ho mai visto lui essere violento, ho visto il contrario. – e conclude – Ho visto atteggiamenti sbagliati di lei verso Francesco.”

