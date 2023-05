Stefania Caroli, chi è la moglie di Paolo Noise/ Perché si sono sposati 4 volte?

Chi è Stefania Caroli, moglie di Paolo Noise

Stefania Caroli è la moglie di Paolo Noise, concorrente dell’Isola dei Famosi 2023, colto da un malore nelle scorse ore. Stefania e Paolo si sono conosciuti nel 2010: la coppia non ha figli ed è unita, oltre che dal sentimento, anche da una grande complicità. Stefania ha 49 anni e, in passato, ha lavorato come sales manager per il mondo della pubblicità di Confcommercio. Poi ha deciso di cambiare la propria strada e, come si legge sul suo sito, oggi lavora come una vip contact manager e public relator.

La coppia in tutti questi anni si è sposata ben 4 volte. 4 importanti decisioni per fortificare il proprio amore: “La prima volta in comune perché era da poco che stavamo assieme, appunto perché ero scapestrato volevo darle una sicurezza. La seconda a Miami in spiaggia. La quarta volta a Scandiano“. Stefania è stata ed è tuttora una persona fondamentale nella vita del conduttore radio: “Io e mia moglie siamo legati per una serie di motivi molto profondi. Stefania mi ha salvato da un periodo orribile della mia vita, dove avevo perso il senso della realtà“. E ha aggiunto: “È stato un momento della mia vita in cui avevo perso un po’ di valori. Mi sentivo al centro di una vita sbagliata”.

Stefania Caroli e la sorpresa al marito Paolo Noise

Gli ultimi giorni di permanenza sull’Isola dei Famosi 2023 sono stati particolarmente complicati per Paolo Noise che, a causa di un malore, è stato prontamente soccorso dal personale sanitario presente in Honduras. Per sincerarsi delle sue condizioni, ma anche per fargli una sorpresa, questa sera, nel corso della nuova puntata dell’Isola, arriverà proprio Stefania che proverà ad infondere un po’ di coraggio al marito per permettergli di portare avanti l’avventura.

Sarà un momento sicuramente emozionante quello che vivrà Paolo che, già nelle precedenti puntate del reality, parlando della moglie con Ilary Blasi, non è riuscito a trattenere l’emozione. Quella di Stefania sarà una toccata e fuga o resterà qualche ora sull’Isola? Lo scopriremo questa sera.

