Stefania Caroli, moglie Paolo Noise: “Mi sono spaventata”/ “Voleva vincere l’Isola…”

Stefania Caroli, primo commento dopo il ritiro del marito Paolo Noise dall’Isola dei Famosi 2023

Paolo Noise, a sorpresa, ha abbandonato l’Isola dei Famosi 2023. Lo speaker radiofonico di Lo Zoo di 105, in collegamento dall’Honduras, parlando con Ilary Blasi ha annunciato il ritiro per motivi di salute. “Sto soffrendo tanto per questa cosa ma sono felice di sapere che le persone che amo e che stimo, hanno imparato a volermi bene” le parole di Noise. Per rispettare la privacy dello speaker radiofonico, non sono stati svelati i dettagli.

Helena Prestes choc: "Ho avuto un crollo psicologico all'Isola"/ "Non l'ho mostrato a nessuno ma…"

A parlare, oggi, è la moglie Stefania Caroli che, direttamente dal Messico dove si trova, ha scritto un post su Facebook spiegando cos’è successo al marito. “Mi trovo in Messico e non è stato facile perché mi sono spaventata tantissimo – ha scritto la Caroli su Facebook – Non è stato squaraus ma è stata una cosa molto grave, non importa se adesso sta bene. Bisogna fare degli accertamenti molto importanti che farà appena torneremo in Italia. Per me lui ha vinto comunque perché è il mio eroe”.

Marco Mazzoli, sfogo dopo il ritiro di Paolo Noise all'Isola/ "Brutto colpo, ora mi manca molto"

Stefania Caroli rassicura i fan di Paolo Noise

Durante le settimane di permanenza sull’Isola dei Famosi 2023, Paolo Noise aveva conquistato il pubblico del reality e in tanti lo consideravano come un probabile vincitore. La moglie Stefania Caroli conferma che l’intenzione del marito era arrivare in fondo e tornare in Italia con la vittoria. “L’importante adesso è che Paolo stia bene e torni a casa da me. È dispiaciutissimo, dopo ave rotto tanto i cog***ni che se ne voleva tornare a casa, questa Isola lui la voleva vincere” ha poi concluso.

Anche Paolo Noise, dopo il ritiro, è tornato su Instagram spiegando di essere felice di tornare alla realtà: “Non dormo da 24 ore, sono un pelo frastornato dagli eventi recenti, ma sono inspiegabilmente felice come uno che esce dal carcere! Vi tengo aggiornati se vi interessa…”.

Claudia Motta, dopo l'Isola attacca Helena Prestes/ "Estremamente finta"













© RIPRODUZIONE RISERVATA