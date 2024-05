Stefania, chi è la mamma di Edoardo Franco dell’Isola dei famosi 2024/ “Le ho creato tanti problemini”

Edoardo Franco, chi è la mamma Stefania: “Mi supporta in tutte le mie pazzie ed i problemini che le ho creato”

Chi è la mamma di Edoardo Franco, Stefania? Sono pochissime le informazioni sulla madre del concorrente dell’Isola dei famosi 2024 ed ex vincitore di MasterChef. Il naufrago durante queste settimane di permanenza nel reality di Canale5 si è aperto un po’ con i suoi compagni di avventura ed ha tratteggiato meglio la figura della madre rivelando com’è il loro rapporto: “Mia madre mi supporta in tutte le mie pazzie e problemini che le ho creato, come quando ho trascorso una notte in questura o quando mi sono impallato su un albero con l’auto.”

Senza scendere nel dettaglio degli aneddoti bizzarri rivelati dal naufrago, per quanto riguarda la mamma di Edoardo Franco, Stefania si sa solo che nella puntata di questa sera dell’Isola dei famosi 2024, lunedì 6 maggio 2024, la donna insieme a Juliana Moreira e la madre di Alvina, rimasta sull’isola non solo farà una sorpresa al figlio ma sarà incaricata di svolgere una missione speciale per i naufraghi. Le tre donne, infatti, nella puntata scorsa sono sbarcate in Honduras per incontrare, sebbene per poco tempo, i loro cari.

Stefania, chi è la mamma di Edoardo Franco dell’Isola dei famosi: “Non ho ereditato da lei la passione per cucina”

Personaggio complesso e particolare, Edoardo Franco ha trionfato a Materchef Italia eppure in un’intervista concessa a Chi ha rivelato che la passione per la cucina non l’ha ereditata dalla mamma Stefania ma bensì dalla nonna: “Da lei ho preso lo spunto. Mia mamma non pensa tanto alla tavola, per mio padre qualsiasi cosa tu gli dia è buonissima, la nonna era l’unica che mi faceva scoprire i sapori.” E sempre nel corso della stessa intervista ha aggiunto che il legame con la sua famiglia è fortissimo.











