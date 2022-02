Stefania Constantini e Amos Mosaner, chi sono?/ I vincitori oro olimpico di curling

L’Italia continua a regalare sorprese a livello sportivo: oggi è arrivata la medaglia d’oro nel curling doppio misto alle Olimpiadi Pechino 2022 grazie a Stefania Constantini e Amos Mosaner. I due atleti, esordienti, hanno trionfato nella finale contro la Norvegia per 8-5 e hanno scritto la storia.

«È un sogno che diventa realtà»: queste le parole di Stefania Constantini e Amos Mosaner dopo la vittoria dello storico oro olimpico nel doppio misto di curling. Intervenuti ai microfoni della Rai, i due atleti nostrani hanno sottolineato: «Abbiamo vinto 11 gare su 11, questa medaglia ce la siamo meritata». È grande la soddisfazione dei due campioni di curling per una medaglia pesantissima, così la giovane classe 1999: «Tanti anni fa sognavo questo momento, l’ho realizzato, è un momento indescrivibile. Sono molto fiera di me stessa, ma c’è da sottolineare che i tiri si fanno in due e c’è un lavoro di squadra dietro. Tanta roba».

Stefania Constantini e Amos Mosaner, chi sono?

Ma chi sono Stefania Constantini e Amos Mosaner? Partiamo dalla giovanissima campionessa di curling, classe 1999 di Pieve di Cadore. L’amore per questo sport è sbocciato all’età di 9 anni, militando dal 2009 al 2011 nel Curling Club Olimpia, per poi passare al Curling Club Dolomiti. L’esordio a livello olimpico risale al 2016, ai Giochi di Lillehammer. Nel 2019, invece, ha preso parte alle Universiadi invernali, dopo le avventure ai campionati mondiali nel 2018 e nel 2021.

Amos Mosaner è il più esperto tra i due, ma anche lui è un giovincello. Nato nel 1995 a Trento, il campione di curling ha fatto il suo esordio a livello olimpico quattro anni fa, ai Giochi che si sono svolti nella contea di Pyeongchang, nella Corea del Sud. Il palmares è degno di nota: dai bronzi conquistati agli Europei di Tallinn 2018 e Lillehammer 2021 all’argento alle Olimpiadi giovanili di Innsbruck 2012, fino agli ori agli Europei juniores a Copenaghen 2012 e Praga 2013.

