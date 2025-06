Stefania Corona, chi è l'ex moglie di Alvaro Vitali e perché si sono lasciati, crisi e l'ultimo attacco a La volta buona: "Tornare con lui? No"

Alvaro Vitali è morto ieri all’età di 75 anni, l’attore e comico reso famoso soprattutto per il ruolo di Pierino nelle cosiddette ‘commedie sexy’ degli anni ’80 si è spento a causa delle complicazioni di una broncopolmonite recidivante. Nei giorni precedente la morte, tuttavia, è stato protagonista di un violento botta e risposta con l’ex moglie che aveva annunciato la loro separazione. L’ultimo attacco dell’ex moglie di Alvaro Vitale, Stefania Corona, è avvenuto un paio d’ora prima della morte dell’attore.

Scendendo nel dettaglio, ieri martedì 24 giugno Stefania Corona ospite a La volta Buona da Caterina Balivo aveva letto la lettera scritta dall’attore in cui le chiedeva di provare a superare le incomprensioni e rimettersi insieme ma di tutta risposta l’ex moglie di Alvaro Vitali aveva risposto con un cinico: “No, grazie” aggiungendo che i due vivevano ancora nella stessa abitazione insieme anche al suo nuovo compagno ma che tra loro l’amore è finito da tempo ed il loro rapporto è uguale a quello tra una fratello maggiore e la sorella minore. L’astio della donna nei confronti dell’ex marito unita all’imprevedibile coincidenza che l’attore è morto poche ore dopo, ha scatenato feroci attacchi e polemiche in rete tanto che gli account social del programma hanno eliminato tale clip.

Alvaro Vitali e l’ex moglie Stefania Corona perché si sono lasciati? Lei: “Vuole riprovarci per comodità”

Nata a Montréal nel 1961 ma cresciuta a Roma, Stefania Corona, l’ex moglie di Alvaro Vitali è una cantautrice e attrice che ha partecipato come cantante in moltissimi programmi degli anni scorsi come Buona Domenica e il Maurizio Costanzo Show. Stefania e Alvaro si sono conosciuti a metà anni 2000, sposati nel 2006 e dato vita ad un sodalizio artistico e privato che è durato vent’anni. A maggio scorso, però, la donna in un’intervista al magazine Chi aveva annunciato la loro separazione, accusando il compagno di non darle le dovute attenzioni, Alvaro Vitali e Stefania Corona perché si sono lasciati? “Era il galletto circondato da ragazze in video” ha ammesso la showgirl che poi ha voluto smentire le voci di un presunto tradimento, sostenendo che la loro relazione fosse finita da tempo, l’epilogo triste della fine della loro storia d’amore si è consumato poco prima della morte dell’attore, Stefania ospite da Caterina Balivo a La volta buona per lui ha avuto solo parole di astio: “È un attore, gli servo solo per comodità…Non ha neanche mai voluto che i suoi nipoti mi chiamassero “nonna”.