Stefania Corona, chi è la moglie di Alvaro Vitali/ Bocciata a The Voice Senior

Stefania Corona è la moglie di Alvaro Vitali

Stefania Corona è la moglie di Alvaro Vitali, il celebre Pierino delle barzellette. Classe 1961, Stefania Corona è nata a Montreal, in Canada, da genitori italiani. Quando era ancora piccolina, la famiglia si è trasferita in Italia e Stefania è cresciuta a Roma, nel quartiere di Monteverde Vecchio. La sua passione per la musica è nata grazie a suo padre, che suonava la batteria e la portava ai concerti jazz. Dopo essersi diplomata al Conservatorio in chitarra classica e pianoforte, ha dato il via alla sua carriera di cantante. Stefania Corona ha mosso i primi passi in alcuni locali romani, fino ad approdare al Festival di Sanremo giovani autori. In televisione, ha partecipato a Buona Domenica e il Maurizio Costanzo Show. Nel 1997, Stefania (già mamma di Sara) ha incontrato Alvaro Vitali, all’epoca divorziato e padre del giovane Ennio.

Alvaro Vitali, la lite con Michela Miti e i problemi economici/ “Ho finito i soldi”

Stefania Corona e Alvaro Vitali: insieme anche sul palco

Stefania Corona e Alvaro Vitali hanno dato il via a una collaborazione anche professionale: “Con mia moglie, che è anche una brava cantautrice, ci esibiamo insieme: io racconto barzellette, lei canta. Lo spettacolo si chiama Novanta minuti di…. Siamo una coppia comica collaudata: andiamo forti nei ristoranti, nei matrimoni e nelle feste di compleanno”, ha detto qualche tempo fa l’attore al settimanale Oggi. I due si sono sposati nel 2006. Nel 2020, ospite di Caterina Balivo, Stefania Corona ha rivelato qualche dettaglio in più sulla sua storia da favola con Alvaro Vitali: “È divertente, ma mi fa anche arrabbiare perché prende le cose alla leggera. Lui ha sempre la battuta pronta, ma questa cosa ci fa andare avanti da 22 anni”. Nel 2021 la moglie di Vitali si è presentata a “The Voice Senior” con il brano “I’m Outta Love” di Anastacia, ma i giudici – Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e Orietta Berti – hanno bocciato la sua esibizione.

