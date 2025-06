Chi sono Stefania Corona ed Ennio Vitali, ex moglie e figlio di Alvaro Vitali, morto oggi a Roma a 75 anni.

Stefania Corona è la seconda moglie di Alvaro Vitali che, prima di incontrare l’attrice, era stato già sposato diventando padre di Ennio. Dopo l’incontro con Stefania Corona, l’attore decide di convolare nuovamente a nozze pronunciando il fatidico sì nel 2006. Un matrimonio durato quasi vent’anni di cui spesso, entrambi, hanno parlato in alcune interviste rilasciate in tv. I due, in totale, sono stati insieme per 27 anni e pochi mesi fa è arrivata la separazione per scelta di lei. Intervistata da Caterina Balivo in una puntata de La volta buona trasmessa a maggio 2025, la Corona non ha trattenuto le lacrime ricordando i tanti momenti trascorsi insieme.

Makari 4 si farà, anticipazioni nuova stagione: quando inizia, cast e trama/ Buone notizie sulla fiction

“Dopo 27 anni insieme, soffrire è normale. Per me è stato fantastico, era davvero affascinante. Eravamo un po’ come Al Bano e Romina, ma c’era una costruzione dei ruoli che mi ha fatto aprire gli occhi. Noi abbiamo associato il lavoro alla vita privata, nel nostro caso, troppo”, ha detto la Corona alla Balivo.

Notte prima degli esami - Oggi, Rai 1/ Trama e cast del film di Fausto Brizzi, in onda oggi 24 giugno 2025

Alvaro Vitali e il rapporto con il figlio Ennio

Alvaro Vitali, morto oggi 24 giugno a Roma a 75 anni, era papà di Ennio, nato dal primo matrimonio e che gli aveva fatto il regalo più bello, quello di diventare nonno. Essere un padre presente non è stato facile per l’attore che si è separato dalla prima moglie quando il figlio Ennio era molto piccolo. “E’ stato il giorno più brutto della mia vita, lasciare partire un figlio di 5 anni è stato brutto. Vedere lui che mi salutava dal finestrino con la manina mi ha fatto stringere il cuore. Ho lasciato lì in stazione al cuore. Mi sarei attaccato al treno”, ha dichiarato l’attore in un’intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno nel 2022.

Geolier, chi è il rapper napoletano cresciuto a Secondigliano/ "Ho un solo rimpianto"

Nonostante il rapporto a distanza, padre e figlio hanno sempre mantenuto un rapporto attraverso le telefonate quotidiane e d’estate trascorrevano le vacanze insieme. “Quando andavo a scuola la gente mi chiedeva se fossi tuo figlio. C’era chi ci credeva e chi no, ma non mi è mai importato dell’opinione della gente” ha dichiarato qualche anno fa Ennio Vitali in un videomessaggio trasmesso a Domenica Live.