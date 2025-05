Stefania Corona, la (quasi) ex moglie di Alvaro Vitali, ha raccontato le motivazioni della rottura con suo marito nello studio de La Volta Buona. “Dopo 27 anni mi separo da lui perché mi sento trasparente ai suoi occhi.” ha annunciato la cantante, spiegando a Caterina Balivo che “Il rapporto era diventato invalidante per me… non è solo la sofferenza di tanti anni insieme… non è una cosa nata dall’oggi al domani, c’è tutta una costruzione dei ruoli totalmente diversi.”

Le parole di Stefania Corona sul matrimonio ormai finito sono state molto dure: “Mi sono privata della mia identità, non so perché l’ho fatto. – ha aggiunto su Rai 1, spiegando che – Alvaro rimane Alvaro Vitali anche nella vita privata ed è difficile.” L’ospite ha poi ricordato come, al momento del primo incontro, Vitali stava affrontando un periodo molto difficile: “Io l’ho conosciuto che non aveva più nulla, aveva una forte depressione, non era stato curato come si doveva, anche perché aveva delle patologie di salute abbastanza importanti, quindi la famiglia che aveva prima non lo seguiva. Quindi, io ho visto in lui la genialità…”

Stefania Corona: “Alvaro Vitali non ha capito nulla dell’essere marito!”

Stefania Corona e Alvaro Vitali hanno condiviso vita privata e lavoro, ma se per il secondo è stata una collaborazione proficua, per la prima le cose sono andate male: “Come moglie e marito non funzionava. Lui del ruolo del marito non ci ha capito nulla, io avevo assunto il ruolo di infermiera. La mia attenzione. – ha spiegato Stefania Corona, raccontando poi come procede oggi la loro separazione – Io l’ho lasciato virtualmente, abbiamo iniziato una separazione ma continua a vivere con me e a fare le sue richieste: ‘Voglio mangiare questo, mi manca la pasticca…’. Io ora voglio rinascere, voglio ritrovare me stessa e anche un amore.”