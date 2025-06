Stefania Corona è tornata oggi a La Volta Buona per commentare il tentativo di riavvicinamento del marito Alvaro Vitali.

Come un fulmine a ciel sereno, Stefania Corona alcuni giorni fa aveva annunciato non solo la rottura con il marito Alvaro Vitali ma anche la nascita di un nuovo amore. Nel salotto de La Volta Buona aveva spiegato di recente le sue ragioni, facendo chiarezza a proposito di una sorta di botta e risposta tra interviste e retroscena; oggi, nuovamente nel salotto di Caterina Balivo, ha invece commentato la lettera scritta dall’attore nel tentativo di propiziare un ritorno di fiamma con la moglie.

Stefania Corona – moglie di Alvaro Vitali – è partita dal rivelare un problema di salute dell’attore. “Alvaro è stato ricoverato 2 settimane fa per una broncopolmonite recidiva e quindi ovviamente, come fai a non andarci? Al suo fianco ci sono io, perchè è giusto così. Lo dico con orgoglio, e lui lo sa e non mi deve ringraziare; quando c’è amore e affetto non c’è bisogno”. L’iconico interprete di ‘Pierino’ è però già stato dimesso, per sua volontà e trovando la contrarietà di sua moglie: “Stamattina ha firmato le dimissioni ed è andato via, io avevo parlato con la dottoressa ieri; sarebbe servito qualche giorno in più, invece… Ovviamente non sono d’accordo, per lui è importante che ci sia qualcuno al suo fianco a prescindere da me”.

Stefania Corona, la moglie di Alvaro Vitali a La Volta Buona: “Non ho commesso nessun errore…”

Stefania Corona è poi entrata nel merito della lettera scritta da suo marito Alvaro Vitali che, a suo modo, ha tentato di convincere la moglie a dargli una seconda possibilità. “Proviamo a tornare insieme, io ti devo molto e sono disposto a passare sopra al tuo errore di percorso. Non buttiamo via tutto, sarò più presente; sei stata la mia roccia su cui mi sono aggrappato. Sei crudele, ma ti amo ancora; te la senti di dare al nostro amore una seconda possibilità?”. Questi i tratti salienti letti proprio da Stefania Corona a La Volta Buona, con tanto di perentoria risposta: “No!” e l’aggiunta, “Comunque, è proprio un bravo attore…”. L’ospite di Caterina Balivo ha voluto anche chiarire: “Il mio non è stato un errore di percorso, l’amore non c’era più. Penso che lui mi voglia al suo fianco solo per una questione di comodo…”.