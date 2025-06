Dopo 27 anni splendidi, un amore che ancora ricorda con grande affetto come giusto che sia, Stefania Corona ha raccontato di recente della rottura con l’ormai ex marito Alvaro Vitali. Presto sono emerse anche le ragioni della separazione, seppur con versioni contrastanti tra lei e l’attore; proprio oggi nel salotto de La Volta Buona la cantautrice è stata incalzata sulle ultime dichiarazioni di Alvaro Vitali in un’intervista per il settimanale Nuovo dove ha in parte smentito l’ex moglie oltre ad aver aggiunto come l’amore per un altro uomo abbia portato appunto all’inevitabile decisione.

Stefania Corona è partita proprio dalla rivelazione dell’ex marito Alvaro Vitali a proposito di un nuovo amore alla base della rottura. La cantautrice ha infatti smentito come il fatto di essere innamorata di un altro uomo sia stato il motivo principale alla base della fine del loro matrimonio dopo 27 anni. “Faccio una piccola parentesi, proprio questa mattina abbiamo parlato e mi ha detto: ‘Con le cose che ho detto ti ho mancato di rispetto, ho capito di aver sbagliato’… Il fatto che mi sia innamorata di un altro non è alla base della nostra rottura, non l’ho divulgata perchè ne devo parlare con lui non con i media”.

Stefania Corona, ex moglie di Alvaro Vitali a La Volta Buona: "Innamorata di un altro uomo? E' vero, ha colmato dei vuoti…

Alle parole di Stefania Corona, soprattutto in riferimento alla sua volontà di non rivelare ai media di la sua nuova relazione diversamente da quanto fatto dall’ex marito Alvaro Vitali, è intervenuta Caterina Balivo con una stoccata anche piuttosto pungente: “Diventa difficile credere alla tua versione piuttosto che alla sua, state facendo tutto voi, altrimenti nessuno vi avrebbe chiesto nulla…”.

Stefania Corona ha poi confermato – sempre a La Volta Buona – un evidente errore di comunicazione da parte sua e dell’ex marito Alvaro Vitali. A proposito del nuovo amore tirato in ballo dall’attore ha invece spiegato: “E’ una persona che ci ha aiutati per tante cose, dal lavoro alla quotidianità…”. L’uomo in questione, a detta della cantautrice, avrebbe colmato le lacune lasciate da Alvaro Vitali e così sarebbe nato un affetto che oggi è appunto in crescita. “Gli chiedevo di andare al cinema e mi diceva sempre di no…”. Anche qui punge Caterina Balivo, senza peli sulla lingua: “Forse ti diceva di no perchè non aveva più voglia di andare al cinema con te”.