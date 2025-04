Stefania Craxi porta sulle spalle un cognome molto importante che è quello di suo padre Bettino, storico leader del Partito Socialista Italiano (PSI). E del suo papà ha ereditato non solo il cognome ma anche la passione per la politica, in cui si è impegnata a sua volta. Definire Stefania Craxi semplicemente una figura politica è, tuttavia, riduttivo. Dopo essersi diplomata al liceo linguistico, la donna, che oggi ha 64 anni, inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo come produttrice televisiva.

Rimane in questo mondo fino a quando, nel 2000, viene colpita dalla morte di suo padre. Decide allora di lasciare la carriera in TV per dedicarsi a portare avanti la memoria di Bettino Craxi. Nasce così la Fondazione Craxi, un’istituzione che mira a promuovere la conoscenza dell’azione politica del suo amato papà. Poi però entra attivamente nel mondo della politica e viene eletta deputata per Forza Italia dal 2006 al 2013.

Stefania Craxi: l’ex marito Renato Neri, il marito Marco Bassetti e i tre figli

La carriera politica di Stefania Craxi continua tra molte soddisfazioni. Nel 2018 è stata eletta senatrice della Repubblica nelle file del centrodestra e, ad oggi, ricopre la carica di Presidente della 3ª Commissione Affari esteri e difesa del Senato della Repubblica.

Parlando invece di vita privata, Stefania si è sposata due volte: la prima con l’imprenditore Renato Neri, dal quale ha avuto un figlio, Federico, nato nel 1987. Qualche tempo dopo la sua strada ha incrociato quella di Marco Bassetti, stilista e designer milanese che è però una figura di spicco anche nel mondo della TV, essendo presidente e amministratore delegato di Banijay (precedentemente presidente di Endemol). Un matrimonio che ha portato alla nascita nel 1991 di due figlie gemelle, Benedetta e Anita, che oggi lavorano come stilista e designer a Milano.

