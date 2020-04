STEFANIA E AMANDA SANDRELLI/ Dall’unione con l’attrice, l’unica figlia di Gino Paoli

Pubblicità

Non è un mistero: Stefania Sandrelli è tra le donne a cui Gino Paoli è stato più legato, nel corso della sua vita. “L’ho conosciuto che avevo 15 anni, ero al locale La Bussola e stavo festeggiando il compleanno”, ha detto l’attrice tempo fa a Domenica In, “ci eravamo avvicinati, ma appena ha saputo la mia età era scappato. Ci siamo visti il giorno dopo, poi mi corteggiò e abbiamo avuto Amanda che io ero appena maggiorenne, evitando anche conseguenze penali”. Non è l’unico retroscena del rapporto fra la Sandrelli e Paoli. Il cantante si è ispirato a lei per uno dei suoi brani più famosi, Sapore di sale, una storia scandalosa iniziata quando Paoli era già sposato e in attesa di un figlio. Per l’attrice, il cantautore rappresenta il primo ricordo pubblico. “Lo ascoltavo in tv cantare La gatta e mi piaceva quella vocina esile, da bambino”, ha detto in passato a Il Corriere della Sera, “allora andavano i cantantoni alla Tajoli, ma io preferivo Chet Baker che avevo ascoltato al Bussolotto. Paoli invece venne alla Bussola. Mi accompagnarono gli amici, la sera del mio quindicesimo compleanno. Mi dicevano che era triste e brutto; io lo trovavo allegro e bellissimo”. Dopo la breve fuga a causa della sua età, l’uomo è ritornato sui suoi passi e all’inizio i due si sono frequentati come amici. Tempo dopo, la Sandrelli si è invaghita di Luigi Tenco, ma con quest’ultimo le cose non sono andate a buon fine.

Stefania e Amanda Sandrelli, la figlia avuta con Gino Paoli

Amanda Sandrelli è nata dall’unione dei talenti del cinema e della musica Stefania Sandrelli e Gino Paoli. Ha seguito però le orme della madre, facendo il suo debutto a metà anni Ottanta nel mondo dello spettacolo. “Parlare di mio padre, in pubblico, ancora oggi mi risulta molto difficile”, ha detto tempo fa a Domenica In, “C’è una differenza enorme tra la preparazione di un’attrice e i sentimenti che una persona prova ad esternare in pubblico. Mi fa un certo effetto vederli insieme, perché in realtà dal vivo non li ho mai visti, loro si sono separati che io ero ancora una bambina. Però di una cosa sono consapevole: sono figlia di un grande amore, questo mi ha dato sempre tanta forza”. Oggi, sabato 25 aprile 2020, Gino Paoli sarà uno degli ospiti di Stasera sogna con Massimo, in onda nel prime-time di Rai 1. Amanda non sarà fra i presenti, ma in passato ha duettato con il padre grazie alla canzone La bella e la bestia, per la colonna sonora del celebre film animato della Disney. Anni fa, al Corriere, Paoli invece ha rivelato che lui e Stefania hanno fatto di tutto per non far scoppiare lo scandalo (almeno non quello mediatico) in occasione della nascita della sua unica figlia femmina. “Parto da Hong Kong. A Losanna arrivo alle due di notte. Le si rompono le acque. A quell’ora in ospedale non c’era nessuno, solo un medico che dice: ‘Deve aiutarmi lei’. Quindi la faccio nascere. Prendo Amanda, la lavo, poi Stefania la mettono in una stanza, io vado e lei, dato che aveva preso il Pentothal, in quell’occasione mi racconta un sacco di cose che avrei preferito non sapere”.



