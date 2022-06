STEFANIA E GIACOMO, MAMMA E FIGLIO A ‘CHI VUOLE SPOSARE MIA MAMMA?’/ Lui elimina Antonio, lei “la pagherai!”

Inizia il secondo appuntamento con Chi vuole sposare mia mamma? e per Stefania arrivano nuovi pretendenti. Il primo è Massimiliano che, però, non sembra fare breccia su Stefania. Segue poi Alessandro, attore e modello che fa piangere Stefania quando le dice che “Si vede che sei una donna che ha sofferto tanto”. Il modo di fare di questo secondo piace a Stefania al punto tale da sceglierlo.

Questa mossa però le costa, a sua insaputa, l’eliminazione di uno degli altri pretendenti e a scegliere chi è il figlio Giacomo. La scelta di quest’ultimo ricade su Antonio, il 41enne che piace molto a Stefania e che per questo infatti si arrabbia col figlio. La donna, infatti, avrebbe voluto portarlo più avanti nel percorso e lo fa palese al figlio. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Al via su TV8 la seconda puntata di Chi vuole sposare mia mamma?, il nuovo programma che vede una madre scortata da un figlio alla ricerca del grande amore. Protagonisti del primo appuntamento sono stati Stefania e Giacomo, una mamma e un figlio molto uniti e complici, che tornano protagonisti anche nel secondo appuntamento in vista della scelta finale della donna. La 50enne, nel corso della prima puntata, ha conosciuto una serie di uomini che ha poi avuto modo di conoscere meglio in varie situazioni differenti.

Tra gli uomini incontrati al primo appuntamento c’è chi ha subito fatto breccia su Stefania. Il primo è Antonio, un aitante ragazzo di 41 anni, timido e gentile; poi c’è Simone, un ex calciatore che ha conquistato al primo sguardo l’attenzione di Stefania. È proprio con lui che questa sera scatterà un appassionato bacio.

Altro uomo che ha colpito Stefania, anche se non come i primi due citati, è Massimo, un orefice col sogno di trasferirsi a Fuerteventura. La gentilezza di quest’ultimo ha fatto breccia nel cuore di Giacomo che ha subito manifestato la sua preferenza per lui come futuro compagno della madre.

Proprio Giacomo ha speso parole molto toccanti per sua madre, dichiarando: “È una donna super sensibile con delle lacerazioni qua e là. Abbiamo vissuto un momento brutto, ha avuto un tumore al midollo e lei in qual momento aveva solo me. Io sono cresciuto con un senso di protezione verso di lei, vedevo mia mamma piangere. Quando mi vedono così protettivo con mia madre è per questo, non voglio che qualcuno la faccia soffrire.”











