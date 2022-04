STEFANIA E LUCA, CONFRONTO A ULTIMA FERMATA/ “Voglio solo la tua patata”: è pace!

Luca fa finalmente ammenda. Alla fine del suo percorso a Ultima Fermata, chiede scusa a Stefania e chiede un’altra possibilità: “Non ho dormito una notte, sono stato male dopo averti visto ballare con gli altri, hai ragione, io ho fatto più schifo. Ho sbagliato una volta e non sbaglierò più. Ad oggi ti dico scuse se ti ho fatto sentire inferiore, sbagliata, se ti ho dato della pazza. Scusa davvero, mi sono sentito una merd*! Io voglio invecchiare con te, posso cambiare e cambio se mi dai la possibilità. Ho capito determinati errori, ho fatto un bel percorso qui con persone buone.”

ULTIMA FERMATA, 4a PUNTATA/ Diretta e coppie: Luca e Stefania vanno via insieme!

Così conclude, replicando alle sue parole precedenti: “La patata? Voglio solo la tua”. Alla fine la simpatia di Luca fa breccia e Stefania lo perdona: i baci sanciscono la loro riappacificazione. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Stefania e Luca fanno pace a Ultima Fermata?

La nuova puntata di Ultima Fermata riparte dalla storia di Luca e Stefania. Li abbiamo conosciuti la scorsa settimana e hanno appassionato il pubblico con la loro controversa e complicata storia d’amore. I due sono piombati nel pieno di una crisi a causa del tradimento di Luca con una commessa di un loro negozio. Nel corso della permanenza nella villa di Ultima Fermata Luca però continua a sbagliare, corteggiando altre donne e non ammettendo i suoi errori. Lei, allora, decide di metterlo alla prova, facendolo ingelosire a sua volta e riuscendo nell’intento. “Ci sei riuscita, mi hai fatto stare male, ho capito”, rivela lui. Così chiede il confronto finale con la sua compagna, confronto che lei, dopo alcuni minuti, accetta.

VOLEVO FARE LA ROCKSTAR 2/ Diretta e anticipazioni 13 aprile: Eros sotto accusa

Stefania e Luca, confronto finale a Ultima Fermata: “Se sono insicura è per colpa tua”

Ritrovandosi Luca di fronte, Stefania chiede subito di poter parlare per prima, iniziando un vero e proprio monologo. “Mi hai chiamata qua, pretendevi da me dei cambiamenti. Sei tu che non capisci che hai atteggiamenti sbagliati nei miei confronti, e da 4 anni! Tu 4 anni fa mi hai distrutto la vita con un errore con una persona insignificante che non meritavo.” esordisce Stefania. “Lo sai qual è il tuo problema? La patata! Se io oggi sono così insicura, brutta, in competizione con le altre donne è per colpa tua! Io non me lo merito uno come te, sono cambiata!”

LDA Amici 21, Bandana nuovo tormentone / "L'America sembra te, più lontana"

© RIPRODUZIONE RISERVATA