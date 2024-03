STEFANIA E ROBERTO, COPPIA MATRIMONIO A PRIMA VISTA 2024/ Lei: “Mi tratta come se fossi sua figlia”

È il momento di parlare con gli esperti di Matrimonio a Prima Vista Italia 2024 anche per Stefania e Roberto. “Fuori è tutto molto bello, stiamo facendo molte cose. Dentro speravo il cuore battesse, ma le farfalle nello stomaco non ci sono. È un viaggio da amici o conoscenti. Non c’è nessun brivido. Lui sta provando a farmi emozionare, ma quel feeling non c’è e faccio un po’ fatica ad andare avanti. Lui mi tratta con gentilezza e con modi, ma non sono sua figlia. È troppo premuroso. Io invece sono molto indipendente”, lamenta lei.

Anche lui è un po’ frenato. “Non sto facendo di tutto, ci sto andando coi piedi di piombo. Da ambo le parti non c’è approccio fisico. È una bella donna, ma mi sto concentrando sulla persona. Ho la convinzione che difficilmente Stefania possa riuscire a conoscermi ora per come sono”. I due alla fine del loro viaggio di nozze non escludono che da un rapporto di amicizia possa nascere qualcosa di più, ma il timore è di non riuscire a provare dei sentimenti sinceri.

Chi sono Stefania e Roberto di Matrimonio a Prima Vista 2024

Stefania e Roberto sono una delle coppie protagoniste della nuova edizione di Matrimonio a Prima Vista 2024, il programma televisivo che vede single in cerca dell’amore sposare un perfetto sconosciuto. Il matrimonio sarà per sempre oppure i due dopo un periodo di prova decideranno di divorziare? Una cosa è certa: al momento l’unica coppia di Matrimonio a prima vista Italia 2024 che sembra affiatata e indirizzata verso un happy ending. Certo, all’inizio non tutto è andato per il verso giusto, visto che Stefania è scoppiata a piangere dopo le nozze rimasta delusa dall’aspetto fisico del consorte. Stefania Gioachin, 36 anni di Grugliasco, e Roberto Caruso, 48 anni, sono entrambi di Torino: lei lavora come receptionist in un hotel e nel tempo libero trascorre le sue giornate in compagnia degli amici. Tra i suoi sogni c’è quello di creare una famiglia unita e felice proprio quella in cui è cresciuta.

Roberto, invece, è originario di Campiglione fenile in provincia di Torino, anche se le sue radici sono calabresi. Manager nel campo automobilistico, si occupa di prototipi e controllo qualità. In passato è stato già sposato e da questo matrimonio ha avuto un figlio di nome Samuele che ha 21 anni. Tra le sue passioni la palestra, il tennis ed è molto attento con l’alimentazione.

Nonostante la titubanza iniziale la conoscenza tra Stefania e Roberto prosegue alla grande a Matrimonio a Prima Vista 2024. Dopo il matrimonio la coppia è partita per il viaggio di nozze con destinazione Sharm El Sheik. Nello splendido mare dell’Egitto i due hanno cominciato a conoscersi ed avvicinarsi e c’è stato anche il primo contatto fisico grazie ad un ballo ‘caraibico’ che Stefania ha proposto al neo-marito.

Che dire i due novelli sposi al momento sono tra i concorrenti più in sintonia di questa edizione e c’è chi è pronto a scommettere che tra i due scatterà l’amore che li porterà ad uscire dal programma insieme. Sarà davvero così?











