Stefania e Roberto, da ex sposi ad ex amici?/ Il tracollo a Matrimonio a prima vista e poi

A Matrimonio a prima vista e poi non c’è spazio per Roberto e Stefania: tra i due sembra sia finita anche l’amicizia

Com’è andata tra Roberto e Stefania a Matrimonio a prima vista e poi? Ricordiamo che i due ex sposini avevano già deciso di non continuare il matrimonio fuori dalle telecamere. Infatti, nell’ultima puntata andata in onda su Real Time, i concorrenti avevano ammesso di non aver mai sentito le famose “farfalle nello stomaco” e di poter ripiegare solo su una bella amicizia. I rumors che anticipano la puntata di questa sera, mercoledì 24 aprile, rivelano però che Stefania e Roberto hanno messo nel dimenticatoio anche l’idea di un’amicizia.

Tra i due infatti ci sarebbe stato solo un semplice caffè dopo il programma e di fatto la tanto decantata “amicizia” sarebbe finita lì, senza possibilità di ritorno. Ciò che non ha funzionato all’interno della coppia, lo hanno fatto capire i diretti interessati durante lo show, ma ad aggiungere elementi ci ha poi pensato Roberto, ammettendo di essere ancora innamorato della sua ex moglie.

Con queste premesse era difficile, se non impossibile, pensare ad un epilogo differente per Roberto e Stefania. Infatti non c’è stato alcun lieto fine tra i due, sia da un punto di vista sentimentale sia di amicizia. Il caffè che Stefania e Roberto si sono presi alla fine di Matrimonio a prima vista 2024, evidentemente, è servito solo per sancire definitivamente un addio che era ormai chiaro.

Qualche fan della coppia sperava che almeno i due potessero coltivare un bel rapporto, lontani delle telecamere, ma non c’è stato spazio. Così a Matrimonio a prima vista e poi, Roberto e Stefania sono tornati da single e senza un’amicizia. Nessun ripensamento, la rottura è confermata e archiviata definitivamente.

