Stefania e Roberto, Matrimonio a prima vista 2024/ Per spezzare la noia “subentra” la sessuologa

Tanta noia tra Stefania e Roberto a Matrimonio a prima vista 2024: cosa non sta funzionando

Tra Stefania e Roberto qualcosa non va. La loro avventura a Matrimonio a Prima vista 2024 prosegue tra noia, sbadigli e qualche incomprensione di troppo. Entrambi non stanno di certo contribuendo a cambiare le cose e tra i due è una gara a chi si annoia di più. Lei sembra aver superato il limite di sopportazione nei confronti del marito, che non riesce a darle molti stimoli, né fisici né mentali. Dal canto suo, Roberto, incassa il colpo senza battere ciglio. E senza troppa personalità si fa trainare inerme dalle dinamiche del gioco.

Possiamo dire che il manager automobilistico e la sua consorte non stanno intrattenendo molto il pubblico di Matrimonio a prima vista, che probabilmente sperava in qualcosa di meglio dai due. Ma in questo caso, abbiamo a che fare con una coppia che non vuole proprio saperne di decollare. Forse ci sono troppi pregiudizi da parte di Stefania? O semplicemente non c’è feeling tra moglie e marito? Benché siano passate alcune puntate, sembra si sia rimasti al punto di partenza.

Stefania sempre più distante da Roberto a Matrimonio a prima vista 2024, l’intervento della sessuologa non ha sortito alcun effetto

“Roberto è troppo protettivo e accondiscendente, sembra mio padre e io non voglio sentirmi una figlia”, ha confidato Stefania in una telefonata con l’esperta Nada Loffredi, chiamata a dare un po’ di pepe alla coppia. Ma, marito e moglie non vogliono saperne di collaborare e nonostante i suggerimenti della sessuologa, le cose sono rimaste incagliate in un limbo.

Tra Stefania e Roberto è crisi a Matrimonio a Prima vista? Lei continua a ribadire che Roberto non è il suo tipo ideale. Nn ci si avvicina nemmeno lontanamente. Al diretto interessato, però, non dice nulla del genere. Resta fredda e distante, mentre lui si “gode” rassegnato il resto dell’esperimento. Cosa aspettarci di diverso nelle prossime puntate di Matrimonio a Prima Vista 2024? Forse il nulla è la prospettiva più realistica.

