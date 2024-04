Stefania e Roberto, Matrimonio a prima vista 2024/ Si lasciano o si apre uno spiraglio durante scelta finale?

Stefania e Roberto non hanno legato a Matrimonio a prima vista 2024, ma potrebbe aprirsi uno spiraglio per una bella amicizia

Anche per Roberto e Stefania, il destino a Matrimonio a prima vista 2024 sembra segnato. Non ci sono molti dubbi su quella che molto probabilmente sarà la scelta finale della coppia. Marito e moglie si lasceranno, salvo clamorosi colpi di scena che avrebbero poco senso. D’altra parte i due piemontesi non hanno mai legato, ci hanno provato ma senza mai essere troppo convinti. Non è scattata la scintilla e come se non bastasse, puntata dopo puntata, sono emerse le distanze che in molti avevano già intuito fin dal matrimonio.

Cosa ricordiamo di loro in questa avventura sentimentale di Matrimonio a prima vista 2024? Prima di ogni altra cosa le lamentele. Stefania ci ricorda più volte che non sente vibrare il suo cuore, mentre Roberto è rimasto sulle sue perché gelato dal carattere della moglie. Tuttavia, avvicinandosi alla scelta finale, i due si sono leggermente ammorbiditi.

Qual è la scelta finale di Stefania e Roberto a Matrimonio a prima vista 2024? “Tra noi c’è affetto e a telecamere spente…”

Cosa cambia dunque tra Stefania e Roberto in questa scelta finale di Matrimonio a prima vista 2024? Molto probabilmente nulla. La scelta dovrebbe vederli separati alla fine dello show, ma dobbiamo anche sottolineare come ci sia qualcosa da salvare in loro, rispetto ad altre coppie che invece non si sono calate completamente nell’esperimento. Infatti, con il passare dei giorni, Roberto e Stefania sono diventati dei buoni amici.

E lo hanno confermato anche gli esperti, nel colloquio che li porterà direttamente alla scelta finale. Piccolo spoiler? Eccolo: “Fra di noi c’è soltanto stima e affetto, continueremo questa amicizia anche a telecamere spente”. Stefania e Roberto restituiranno le fedi? Per scoprirlo non resta che gustarsi la puntata finale di Matrimonio a prima vista 2024

