Stefania e Uberto Gucci, genitori Drusilla/ “Da piccola giocava con un ratto!”

Il momento della verità è arrivato per Stefania e Uberto Gucci, genitori Drusilla, perché questa sera scopriranno cosa ne sarà della loro amata famiglia, protagonista di questa edizione dell’Isola dei Famosi 2021. La giovane è in nomination contro Daniela Martani e rischia di uscire ma la sua agguerrita mamma, che nei giorni scorsi abbiamo conosciuto proprio nello studio del programma, continua a sottolineare il fatto che è sicura che la figlia non uscirà e non sarà eliminata questa sera “ne è certa” e lo sente. Ma sarà davvero così che andrà a finire? Grazie a Drusilla Gucci abbiamo avuto modo di conoscere anche i dettagli della famiglia degli ereditieri che hanno mostrato un risvolto e una serie di sfumature di loro che nessuno immaginava neppure, e allora cosa aspettarci questa sera visto che potrebbe essere l’ultima puntata, almeno in teoria, di Drusilla Gucci?

Stefania e Uberto Gucci, genitori Drusilla, pronti a scommettere sulla “mancata eliminazione” della figlia

Ospite a Casa Chi, nei giorni scorsi, proprio Stefania Gucci, mamma di Drusilla, ha avuto modo di rivelare quello che è successo e come era la figlia quando era piccola parlando di alcuni suoi “vizietti” durante i suoi giochi. In particolare, ospite in streaming ha spiegato: “Da piccola Drusilla giocava con i ragni finti, un ratto enorme che usava per farmi gli scherzi e con le tigri, che faceva combattere con le Barbie”. Quindi non solo ossa per la bella ereditiera che proprio giovedì scorso ha ricevuto un dono delle ossa di pollo. Il prossimo regalo che arriverà sull’Isola sarà fatto di ragni finti e di grossi ratti? Siamo sicuri che con la fame dei naufraghi… tutto potrebbe finire con un macabro teatrino in pieno stile della figlia dei coniugi Gucci.

