Stefania Gucci, madre Drusilla Gucci/ Lei: “poteva vincere l’Isola dei Famosi”

Stefania Gucci è la madre di Drusilla Gucci, la pronipote di Guccio Gucci che questa sera sarà ospite in studio proprio con la figlia a L’isola dei Famosi 2021. A rivelare la presenza della donna è stata proprio la figlia Drusilla Gucci che, a due settimane dall’eliminazione, è pronta a tornare in studio per raccontare la sua avventura sull’isola. “Indovinate chi oltre a me ci sarà stasera? Stefania Gucci” ha scritto Drusilla rivelando in anteprima che la madre sarà ospite con lei in studio al reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Madre e figlia sono legatissime da un bellissimo rapporto: la conferma è arrivata proprio durante l’avventura della pronipote di Guccio Gucci in Honduras. La madre, infatti, l’ha sempre sostenuta ed incoraggiata a resistere e continuare la sua avventura.

Stefania Gucci e Drusilla Gucci: madre e figlia ospiti de L’Isola dei Famosi 2021

“Dipende da lei bisogna vedere se se lo mette in testa, se lei riesce a capire che piace davvero, perché non lo crede, allora potrebbe vincere” è stato il commento della madre Stefania Gucci, madre di Drusilla Gucci che ha perso al televoto nella sfida contro Andrea Cerioli. Una sconfitta che Drusilla ha accolto con grandissimo entusiasmo visto che era arrivata al suo limite fisico e psichico durante la sua avventura al punto da rinunciare a rimanere in gara da sola a Palya Esperanza. “Torno a casa, mamma prepara la cena. Sto male, peso 43 chili, non ne posso più. Pensavo di restare un giorno e sono rimasta un mese. Mamma se mi apri la porta, torno a casa. Da qui posso farmi conoscere solo come un ammasso di ossa, non posso offrire altro. Torno a casa e spero che da lì potrò continuare a mandare i miei messaggi positivi” – ha detto la Gucci che ha ringraziato i tantissimi fan e sostenitori che l’hanno sostenuta durante la sua avventura in Honduras.

