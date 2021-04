Stefania Gucci, mamma Drusilla/ “Sull’Isola, l’unico che potrebbe piacerle è Awed”

Stefania Gucci, mamma di Drusilla, sta seguendo costantemente l’avventura della figlia sull’Isola dei Famosi 2021. Timida e con un carattere particolare, Drusilla sta conquistandola simpatia del pubblico, della conduttrice Ilary Blasi e degli opinionisti Elettra Lamborghini, Tommaso, Zorzi e Iva Zanicchi. La personalità di Drusilla incuriosisce tutti, ma chi è davvero la naufraga? “Drusilla molto meno fragile di quel che sembra. E’ introversa e timida, ma dopo aver conosciuto i suoi compagni di viaggi, non la ferma più nessuno. Ha una determinazione pazzesca“, spiega mamma Stefania in un’intervista rilasciata a Casa Chi, il format social del magazine diretto da Alfonso Signorini.

Sul lato dark di Drusilla, mamma Stefania svela che da piccola giocava con i ragni finti. “E’ affascinata da queste cose, ha una collezione di ossa, ma è una ragazza come tante“, dice ancora mamma Stefania.

STEFANIA GUCCI: “DRUSILLA NON E’ FIDANZATA. L’UNICO CHE POTREBBE PIACERGLI SULL’ISOLA…”

Drusilla, sull’Isola dei Famosi 2021, non ha parlato tanto della sua vita sentimentale. Al suo posto, mamma Stefania svela qualche dettaglio in più. “Il fidanzato storico era un bravissimo ragazzo dell’epoca del liceo. Sono stati insieme quasi sei anni. Era un ragazzo semplicissimo. Era il suo contrario. E’ stata una bella avventura, poi si sono lasciati e lei è partita per gli Stati Uniti. Si è fidanzato con un altro ragazzo, ma ora è libera come gli uccellini che cantano. Non ha problemi con i fidanzati, devo dire che ha tantissimi corteggiatori”, svela mamma Stefania. “L’unico che potrebbe stimolarla cerebralmente potrebbe essere Awed”, confessa la mamma. Schietta, sincera, senza filtri, Drusilla si sta imponendo come vera rivelazione della quindicesima edizione dell’Isola. A tal proposito, mamma Stefania conclude: “Non è costruita, è molto se stessa ed è la prima volta che partecipa ad un programma televisivo”.

