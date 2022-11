Stefania Lillo, ex moglie Marco Baldini: perchè si sono lasciati?/ “Ho fatto finta…”

Stefania Lillo, chi è l’ex moglie di Marco Baldini

Stefania Lillo è l’ex moglie di Marco Baldini che, attualmente, vive una storia con Aurora da cui ha avuto un figlio, il piccolo Leonardo. Prima di incontrare Aurora e innamorarsi di lei, Baldini è stato sposato proprio con Stefania Lillo. I due hanno pronunciato il fatidico sì, ma la loro unione è finita dopo sette anni. Ad incidere sulla fine del matrimonio sono stati anche i problemi che ha dovuto affrontare Baldini legati al gioco. A svelarlo è stata la stessa Stefania Lillo in un’intervista rilasciata nel 2017 ai microfoni di Barbara D’Urso nel corso di una puntata di Domenica Live.

“Mi sono innamorata alla follia, subito, di Marco. Il gioco è come un tumore, che dilaga. Quando ci siamo sposati nel 2007 sapevo dei suoi problemi, ma credo nelle seconde possibilità. Credevo di costruire un futuro con lui” – le parole di Stefania Lillo. “Oggi so di aver fatto finta di non vedere. Sapevano tutti che conduceva una doppia vita… È stato uno stupido, ha rovinato tutto quello che aveva”, ha aggiunto.

Stefania Lillo e Marco Baldini, i rapporti dopo la separazione

Cos’è successo tra Stefania Lillo e Marco Baldini dopo la fine del matrimonio? I momenti difficili non sono mancati, ma l’affetto, in ricordo degli anni vissuti insieme, resta. “Non odio Marco, tra noi c’è affetto nonostante tutto”, ha detto ancora la donna a Barbara D’Urso.

Dopo la fine del matrimonio, esattamente come Marco Baldini, anche Stefania è riuscita a ricostruirsi una vita ed oggi pare abbia un nuovo compagno. Baldini, da parte sua, in un’intervista, ha spiegato di essere contento che l’ex moglie sia riuscita a trovare la propria strada dopo la fine del loro matrimonio.

