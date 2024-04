Stefania Longo, chi è la moglie di Massimo Dapporto/ Il loro rapporto “tutto basato sull’ironia”

Stefania Longo, chi è la moglie di Massimo Dapporto: sposati dal 1971

Massimo Dapporto è uno degli ospiti della nuova puntata de La volta buona, che torna in onda oggi pomeriggio su Rai 1 con Caterina Balivo alla conduzione. Una carriera ricca di successi nel ruolo di attore e doppiatore, tra cinema e televisione, e una passione che ha saputo tramandare anche al figlio Davide, a sua volta diventato regista e sceneggiatore. Chi invece non lavora nel settore dello spettacolo ed è ben lontana dai riflettori è Stefania Longo, moglie di Massimo Dapporto dal 1971.

Di lei non sono reperibili molte informazioni a riguardo, essendo piuttosto riservata e ben lontana dal mondo dello spettacolo. Anche il suo amore con il celebre attore è sempre stato tutelato e protetto nella privacy assoluta e non ha mai dato adito a gossip o pettegolezzi. Solo raramente Dapporto ha parlato della sua donna, come in un’intervista rilasciata a Uno Mattina Estate nel luglio 2023: “Mi sono sposato con Stefania Longo, siamo insieme da 52 anni ed è tutto basato sull’ironia, abbiamo un figlio Davide che è grande, ha 51 anni. Lui è un regista, mi ha diretto ed è stato come con me e mio padre: ognuno aveva il suo spazio, lui ha le sue idee ed è giusto che sia così”.

Massimo Dapporto e la moglie Stefania Longo: “Un amore puro e solido“

Massimo Dapporto e la moglie Stefania Longo sono sposati dal 1971 e hanno festeggiato i 50 anni di matrimonio. L’attore è sempre stato devoto all’amore per la donna della sua vita, come raccontato in un’intervista al Circolo degli Inquieti: “Quando ho conosciuto mia moglie, non avevo esperienza, ero molto fragile e insicuro. È nato un amore puro e solido. Frequentando per lavoro altre donne, sono stato attratto dalla scoperta del mondo femminile e della sensualità. Mi è capitato di innamorarmi, però ho sempre analizzato e controllato la situazione, ho sempre misurato la distanza tra le ‘altre’ e mia moglie”.

Dal loro amore è nato il figlio Davide nel 1972, che ha seguito le orme professionali del padre specializzandosi in regia e sceneggiatura. Entrambi hanno lavorato sul set di Distretto di polizia.











