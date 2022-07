Stefania Marusi, moglie di Matteo Cambi/ “Senza di lei e le mie figlie non sarei qui”

Questa sera andrà in onda una nuova puntata di “Seconda Vita”, il format condotto da Gabriele Parpiglia su Discovery+ e Real Time e giunto oramai alla sua quarta stagione: riflettori puntati stavolta su uno dei grandi nomi dell’imprenditoria italiana di inizio millennio, vale a dire quel Matteo Cambi che ideò il marchio di successo Guru prima di una serie di vicende, giudiziarie e personali, che ne decretarono la caduta. Oggi il 45enne originario di Carpi ha la sua seconda chance e parte del merito va alla sua compagna che, a detto dello stesso Cambi, è stata la persona che lo ha salvato.

Ma chi è Stefania Marusi, la moglie di Matteo Cambi nonché la donna che l’ha reso nuovamente padre? Andiamo con ordine e partiamo dal 2014, ovvero dopo le note vicende che avevano visto il parmigiano di adozione venire condannato per bancarotta fraudolenta (pena per la quale chiese un patteggiamento di quattro anni) e l’affidamento successivo a un SERT per via dei problemi con la cocaina che nel frattempo erano emersi. Proprio in quell’anno la coppia si sposava e da allora pare che il loro rapporto sia molto solido tanto che, nel corso delle interviste rilasciate da Cambi negli ultimi tempi, si evince come vi sia anche Stefania -oltre che una nuova consapevolezza a livello umano e professionale- dietro la rinascita e il ritorno sulla scena del diretto interessato.

STEFANIA MARUSI, MOGLIE DI MATTEO CAMBI: “LEI MI HA SALVATO, ALTRIMENTI ORA…”

Stefania Marusi infatti è stata vicina al suo compagno nei momenti più difficili e anche se viene citata spesso dal marito non sappiamo molto di lei, né l’età né tanto meno altri dettagli riguardanti la sua vita privata. Dalla donna, che aveva portato all’altare durante una cerimonia riservata a pochi intimi, Cambi ha avuto Melissa, la sua seconda figlia e assieme hanno dovuto affrontare un’altra battaglia, questa volta legata alla salute di lei. “Mia moglie è una donna straordinaria ma anche coraggiosa” aveva raccontato in un’intervista in cui accennava alla lotta e alla successiva vittoria di Stefania contro un tumore al cervello, fortunatamente manifestatosi in forma benigna. Una malattia che aveva fatto sentire “impotente” l’ex Mr. Guru che aveva visto intaccate anche credenze e sicurezze oramai acquisite.

La rinascita dopo i guai giudiziari e l’ingresso di Stefania nella sua vita (assieme alle due figlie: la prima, Greta, era nata dalla relazione con Ylenia Iovinelli) hanno portato una nuova stabilità: “Oggi ho scelto di vivere per la mia famiglia, voglio lasciare il timone della mia vita a coloro a cui ho deciso di donare il mio cuore per sempre” aveva ammesso una volta Cambi che, invece, nel corso di una lunga intervista concessa all’edizione bolognese del Corriere ha ribadito che tutto ciò che è oggi lo deve alla sua compagna. “Devo ringraziare mia moglie? Sicuramente, senza di lei non sarei qui e insieme alle mie figlie rappresenta la forza della mia vita…” aveva detto, aggiungendo però anche che ancora oggi non parla mai con le sue figlie delle vicende che l’avevano coinvolto prima del 2016 (quando la sua pena era andata estinta). “Però loro sanno tutto e hanno gestito la cosa in modo corretto e intelligente: non si vergognano di nulla perché hanno compreso che nella vita si può sbagliare…”.











