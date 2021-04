Stefania Messina, Ti spedisco in convento/ La ‘senior’ del gruppo, si redimerà?

Giovane e ribelle, Stefania Messina ha già avuto modo di presentarsi proprio nella prima puntata di Ti spedisco in Convento, il reality che torna in onda questa sera su Real Time per mostrare quali sono le evoluzioni della bella morettina che si è affidata alle sapienti mani delle 5 suore della Congregazione delle Suore Oblate del Bambino Gesù e dovranno sottostare alle rigide regole del Convento la Culla di Sorrento. Ma chi è Stefania e cosa fa nella vita? Lei è sicuramente una delle più ‘grandi’ del programma visto che ha 23 anni suonati, si è definita diretta e aggressiva. Sicuramente anche lei, proprio come le compagne, ama la vita ‘libera’ e i social visto che li tappezza con le sue foto e sguardi ammiccanti.

Stefania Messina, Ti spedisco in convento, milanese di 23 anni, cosa fa nella vita?

Stefania Messina, 23 anni, è originaria di Milano, ha rivelato di avere un carattere molto forte e di essere poco incline alle regole e se a questo ci sommiamo il suo difetto, ovvero la testardaggine, il gioco è fatto ed ha un carattere molto forte. Vive nella sua città con sua madre, non ha rivelato molto sui sogni futuri ma sicuramente nella sua vita non manca il peso dei social visto che ne conta già oltre 10mila e altri ne arriveranno per via del programma. Le anticipazioni rivelano che proprio i suoi legami con le suore che l’hanno ‘in cura’ si faranno sempre più stretti mentre decisioni importanti sono ormai alle porte ad un passo dal finale, cosa ne sarà di Stefania Messina adesso? L’unica cosa certa è che sui social lei cerca un’amica “che possa farle foto decenti..” ma i suoi follower apprezzano lo stesso.

