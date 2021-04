Stefania Messina, Ti spedisco in convento/ “Non voglio fare un ca*zo nella vita”

“Non voglio fare un caz*o nella vita”. Con questa frase Stefania Messina ha risposto all’amica Emy in Ti Spedisco in Convento quando è arrivato il momento di pensare a quello che ne sarà di loro dopo il programma. Il momento topico è arrivato visto che le quattro puntate previste si concluderanno proprio questa sera su Real Time per la gioia delle protagoniste (che hanno passato venti giorni nel Convento quando è stato registrato lo show) e un po’ meno per il pubblico che ha apprezzato il percorso di Stefania e delle compagne. In realtà mentre alcune di loro, vedi Sofia, sembrano già proiettate verso il futuro, Stefania Messina, stesa al sole ha spiegato che nella vita non ha obiettivi e che non vuole fare niente dalla mattina alla sera. La sua affermazione ha fatto scoppiare le ragazze in una serata fragorosa, ma succederà lo stesso questa sera nel finale del programma?

Stefania Messina, Ti spedisco in convento, come finirà il suo percorso?

Ma chi è Stefania Messina e cosa faceva nella vita prima di Ti spedisco in convento? Sicuramente in questo momento il suo profilo social vola alto e mentre i fan attendono di vederla in questa serata brasiliana prevista per questa sera con tanto di partita a calcio contro le suore che le hanno ospitate, vi farà piacere sapere che è lei la senior del programma. Stefania Messina ha 23 anni suonati, ama essere diretta anche se si è definita aggressiva, ama la vita ‘libera’ e i social, è originaria di Milano ed è poco incline alle regole, lo ha dimostrato anche in questa avventura soprattutto quando si è presentata l’occasione di mettere le mani sugli alcolici. Vive nella sua città con sua madre e da lei dovrà tornare questa sera.

